Mittelfeld - Joshua Guilavogui (VfL Wolfsburg): Die Wolfsburger kamen in Dortmund nur in Schwierigkeiten, wenn der BVB schnell über die Außen spielte. Das Zentrum war zumeist dicht und das lag auch an Guilavogui. Doch nicht nur in der Defensive räumt er nahezu alles ab, was auf ihn zurollte, auch in der Offensive setzte er Akzente. Fast wäre ihm sogar mit einem ganz feinen Steilpass ein Scorerpunkt gelungen, aber Kollege Divock Origi scheiterte an Bürki.