Mittelfeld - Timo Werner (RB Leipzig)



Der technisch starke Joker kam erst zur zweiten Halbzeit, war aber an beinahe an allen vier Treffern der Gäste beteiligt. Alleine, wie er beim 3:0 Routinier Emir Spahic mit Ball am Fuß weglief und trotz dessen Behinderung traf, war sehenswert genug.