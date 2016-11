Angriff - Mario Gomez ( VfL Wolfsburg): Der Nationalstürmer ist in Wolfsburg angekommen. Nach schwierigen ersten Wochen scheint Gomez in Fahrt zu kommen. Zwar lief er in Freiburg am wenigsten von allen VfL-Spielern (8,6 Kilometer) und hatte die wenigsten Ballkontakte (31). Dafür war er aber an fast der Hälfte der Torchancen beteiligt und belohnte sich und die "Wölfe" mit dem Doppelpack zum 2:0.