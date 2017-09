Abwehr - Holger Badstuber ( VfB Stuttgart): So stellt man sich ein perfektes Comeback nach Verletzung vor. Im starken Abwehrverbund der Schwaben ragte Holger Badstuber mit Abstand heraus. Er gewann überragende 90 Prozent seiner Zweikämpfe und räumte hinten alles ab, was auch nur im Entferntesten in Richtung VfB-Tor kam. Dazu hatte er nach Timo Baumgartl die meisten Ballaktionen und versuchte sich immer wieder als erster Aufbauspieler mit langen Pässen in die Spitze. In dieser Form ist Badstuber für Stuttgart unersetzlich.