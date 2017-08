Tor - Philipp Tschauner (Hannover 96): Nur Kölns Timo Horn (8) wehrte am 1. Spieltag mehr Torschüsse ab als Hannovers Tschauner (5). Der Unterschied: Tschauner bescherte seinem Team damit einen Auswärtssieg. Dabei war der 31-Jährige bei seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga gleich mehrfach im Eins-gegen-Eins zur richtigen Zeit am richtigen Ort - und hatte in der Nachspielzeit das Glück des Tüchtigen, als er an einem hohen Ball vorbei griff und der Ball noch auf der Linie geklärt wurde.