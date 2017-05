Auf der Ersatzbank der Elf des Jahres sitzen:

Timo Horn (1. FC Köln): Er brauchte nach seiner Verletzung wieder ein bisschen, um zu alter Stärke zu finden, aber das reichte noch, um sich den als Torwart den Platz auf der Bank hinter Neuer zu sichern. Der Kölner wehrte 74 Prozent aller Torschüsse ab - drittbester Wert in der Liga.

Timo Werner (RB Leipzig): Tempo, Durchsetzungsvermögen, stark verbessertes Kopfballspiel, 21 Saisontore - Werner war nahe an der ersten Elf. Aufgrund der starken Konkurrenz ist er die erste Option für die Einwechslung.

Kevin Vogt (TSG Hoffenheim): Manch einer wunderte sich, dass Julian Nagelsmann einen defensiven Mittelfeldspieler vom 1. FC Köln verpflichtete, der dort nicht heraus stach. In Hoffenheim entwickelte sich Vogt dann zu einer festen Größe als zentrales Glied einer Dreierkette in der Abwehr. Seine Fähigkeiten im Aufbau stachen dort gut heraus.

Sead Kolasinac (FC Schalke 04): Sechs Mal tauchte er in der Elf des Spieltags bei uns auf. Mit seinem Tempo und seiner Wucht sorgte Kolasinac über die linke Seite für viel Gefahr. Drei Tore und fünf Assists waren der Lohn für den Offensivdrang.

Arjen Robben (FC Bayern München): Er ist weiterhin in der Weltklasse zu finden. Weiterhin werden Verteidiger gesucht, die seinen "Robben-move" zu verhindern wissen. 13 Tore, zwölf Assists.

Thiago (FC Bayern München): Der ball- und passsichere Edeltechniker. Im Schnitt 117 mal während eines Bundesligaspiels am Ball gewesen, und das in einer vorgezogenen Position im offensiven Mittelfeld. Nur auf der Bank, weil er auch mal eine Pause braucht.

Max Kruse (Werder Bremen): Der Aufschwung der Bremer nach der Winterpause ist eng mit seinem Namen verknüpft. Seine 15 Tore in nur 22 Spielen bedeuten persönlichen Rekord, dazu kommen sieben Vorlagen.



Wenn Julian Nagelsmann verhindert sein sollte, übernimmt Christian Streich die Mannschaft. Der Freiburger ist nicht nur ein exzellenter Trainer, er findet auch die richtigen Worte zu gesellschaftlich relevanten Themen.