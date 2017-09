Abwehr - Karim Rekik (Hertha BSC): Der Innenverteidiger war in einer defensiv hervorragend eingestellten Elf der herausragende Mann. Alles, was die Leverkusener vor das Berliner Tor brachten - Rekik räumte es kompromisslos ab, ob in der Luft oder am Boden. Ordnete zudem die Viererkette der Hertha und leitete von hinten die Angriffe der Berliner ein.