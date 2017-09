Mittelfeld - Levin Öztunali (FSV Mainz 05): Nachdem er in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung getreten war, war Öztunali in Halbzeit zwei der Mainzer Motor für den Sieg. Immer wieder setzte er sich wuchtig in Szene, kurbelte laufstark an (11,2 km Laufleistung) und schoss gute Standards. So war es kein Zufall, dass der 21-Jährige die Vorlagen zum 2:1 und 3:1 gegen seinen Ex-Klub gab.