Sechster Platz in der Champions League nicht möglich

Die ganz große Rechnung, dass sowohl der Gewinner der Champions League als auch der der Europa League die vorderen Plätze in der Bundesliga verpassen und so sechs deutsche Starter in der Champions League ermöglichen, funktioniert derweil nicht. Ein Nationalverband darf maximal fünf Teams in der Champions League stellen, diese Regel soll laut UEFA weiter gelten. Der vierte Platz in der Champions League würde in diesem Fall oben in der Bundesliga-Tabelle abgezogen werden.

Es bleiben Unklarheiten

In der Vergangenheit wurden Ländern bei der Zuteilung eines fünften Platzes in der Champions League ein Platz in der Europa League abgezogen. Wenn beispielsweise der Europa-League-Sieger auf Platz fünf landete, gab es einen Platz in der Champions League mehr, aber einen weniger in der Europa League. So erging es Spanien in der Saison 2016/17.

Ob die UEFA auch ab der Saison 2018/19 so vorgehen wird, ist laut der Pressestelle des Verbandes noch vom Exekutivkomitee zu entscheiden - wahrscheinlich ist es aber zumindest.

Fair-Play-Wertung keine Hintertür mehr

Viele Jahre lang war die Fair-Play-Wertung der UEFA eine Möglichkeit, einen Startplatz in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League zu bekommen. Doch diese Regel hat die UEFA abgeschafft, der fairste Verband erhält seit 2015 ein Preisgeld statt des Startplatzes.

Stand: 30.01.2018, 12:27