Sechster Platz in der Champions League nicht möglich

Sollte ein deutscher Champions-League-Sieger in der Bundesliga Vierter werden, hätte Deutschland vier Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League, was zu lasten des Europa-League-Siegers ginge, der in die Playoffs der Champions League müsste. Das gilt auch, wenn sich der Champions-League-Sieger gar nicht über die Liga für die Champions League qualifiziert.

Die ganz große Rechnung, dass sowohl der Gewinner der Champions League als auch der der Europa League die vorderen Plätze in der Bundesliga verpassen und so sechs deutsche Starter in der Champions League ermöglichen, funktioniert derweil nicht. Ein Nationalverband darf maximal fünf Teams in der Champions League stellen. Dafür gäbe es für den deutschen Fußball in diesem speziellen Fall aber einen weiteren Platz in der Europa League.

Im Extremfall könnte der deutsche Fußball sowohl in der Champions League als auch in der Europa League jeweils einen zusätzlichen Platz erhalten - nämlich dann, wenn zwei Bundeslliga-Klubs beide europäischen Wettbewerbe gewinnen und beide Teams nicht auf den Europapokalplätzen in der Bundesliga landen.