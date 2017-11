Drei Punkte trennen die inzwischen notorisch sieglose Borussia aus Dortmund und den FC Schalke 04, der aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen 13 Punkte holte. Die Gelsenkirchener haben den Revierrivalen überholt, der zu Beginn der Saison enteilte, weil der Plan von Peter Bosz aufging.

Der Trainer, der im Sommer vor allem wegen des Versprechens verpflichtet worden war, offensiven und attraktiven Fußball spielen zu lassen, ließ offensiven und attraktiven Fußball spielen. Der Plan war, im 4-3-3-System den Mannschaftsblock weit nach vorne zu verschieben, möglichst häufig den Ball zu haben und ihn mit aggressivem Pressing und Gegenpressing schnell zu gewinnen.

Gegentore mit steigender Qualität der Gegner

Das ging gut, weil Pierre-Emerick Aubameyang wieder viele Tore schoss, die konditionellen Voraussetzungen gegeben waren und die Gegner teilweise beste Chancen ausließen, die ihnen dank der riskanten Spielweise gelassen wurden. Als die Qualität der Gegner in Champions League und Bundesliga besser wurde, kassierte der BVB dann Tore, oft nach einem einfachen Muster: Der Gegner gewinnt den Ball, passt ihn in den großen, freien Raum hinter der Dortmunder Viererkette, in den ein Spieler gesprintet ist. Abschluss. Tor.

Bosz wurde dafür kritisiert, dass er stur an seinem Plan festhielt. Er modifizierte ihn im Heimspiel gegen den FC Bayern ein bisschen, jetzt auch in der Champions League gegen Tottenham. Der BVB spielte ein bisschen vorsichtiger, hielt sich beim Pressing zurück, wobei die Frage ist, ob das auch eine Folge der körperlichen Defizite ist, die vor allem in den zweiten Halbzeiten der vergangenen Wochen auffällig waren.

"Es ist keine Frage der Kondition, sondern es geht um Vertrauen" , verteidigt Bosz seinen Plan und auch seine Trainingsarbeit, die bewusst recht geringe Umfänge vorsieht, um schneller zu regenerieren und Verletzungen vorzubeugen.

Tedesco springt Kollegen zur Seite

Zwei Einheiten pro Tag finden sich auf den Trainingsplänen des BVB nie, im Gegensatz zu denen des FC Schalke. Dessen Trainer nahm seinen Kollegen aus Dortmund mehr in Schutz als die Verantwortlichen in Dortmund, die ein Bekenntnis vermieden. "Höhen und Tiefen in einem kleinen Zeitfenster - das gehört zum Trainerjob. Eine Krise sehe ich beim BVB nicht" , sagte Tedesco vor dem Derby.

Er war im Sommer gekommen, weil er laut Sportvorstand Christian Heidel "besser zur Gruppe passt" als Vorgänger Markus Weinzierl, detailversessen arbeite und aus den Möglichkeiten das Maximale heraushole. Diese Hoffnungen sind erfüllt worden. Der FC Schalke steht dank seines pragmatischen Ergebnisfußballs mit 23 Punkten auf dem zweiten Platz. Von den sieben Saisonsiegen gelang nur einer gegen eine Mannschaft, die vor dem 13. Spieltag auf einem der ersten zehn Tabellenplätze steht ( RB Leipzig).

Nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV , mit zehn Treffern eine der offensivschwächsten Mannschaften der Liga, sagte Tedesco, dass die Priorität bei seinem Plan darauf gelegen habe, dem HSV die Gefahr zu nehmen, die der über die Außenpositionen ausstrahle. Dementsprechend habe er die Taktik gewählt. Anpassungen an den Gegner sind die Regel. So kann aus seinem bevorzugten 3-4-3 auch mal ein 3-5-2 werden (was häufiger der Fall) und auch ein 3-6-1-

"Wir dürfen die Kompaktheit nie verlieren"

Defensive als Basis: Domenico Tedesco

Tedesco geht ein Spiel dadurch grundlegend anders als Bosz an. "Wir dürfen die Kompaktheit nie verlieren, wollen viel laufen und haben gewisse Ideen, wie wir im Ballbesitz agieren möchten" , so sein grob umrissener Plan für das Derby. Die Dreierkette mit dem bislang überragenden Naldo in der Zentrale, dessen Geschwindigkeitsdefizite in einem solchen System weniger zur Geltung kommen, ist der wesentliche Faktor für Schalkes starke Serie.

In Dortmund steht der Plan gegen einen Gegner auf dem Prüfstand, der in der Offensive weiterhin Tempo und Wucht verspricht. Für Peter Bosz steht vermutlich sein Job auf dem Spiel: "Wir müssen das Derby gewinnen. Es geht auch um meine Position."

