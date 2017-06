Fußball-Bundesliga

Acht Bundesligisten erhöhen Dauerkartenpreise

In der kommenden Saison müssen die Fans von acht Fußball-Bundesligisten für ihre Dauerkarten tiefer in die Tasche greifen. Obwohl unverändert im Preis, werden die Fans des Bundesliga-Dinos am stärksten zur Kasse gebeten.