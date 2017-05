Bemerkenswert: Zum fünften Mal beträgt auch der Vorsprung auf den Tabellenzweiten mindestens zehn Punkte. Bevor die Rekordserie des FC Bayern in der Saison 2012/13 beginnt, ist es nie vorgekommen, dass eine Mannschaft zweimal hintereinander mit zweistelligem Punktevorsprung den Titel gewinnt. Zwischen 1974 und 1998 hat der Meister sogar stets weniger als zehn Punkte mehr als der Zweite.

Außerdem fiel auf, dass ...

... es wieder mehr Heimsiege gibt

Von 306 Spielen gewinnt 150 die Heimmannschaft, das ergibt eine Quote von 49 Prozent. In der Saison zuvor ist der Heimvorteil nur in 44 Prozent der Fälle zu einem Sieg genutzt worden. Dass mehr als die Hälfte aller Spiele mit einem Erfolg der Heimmannschaft endet, hat es zuletzt in der Saison 2003/04 gegeben.

... in der Bundesliga weniger Tore erzielt werden als in der Serie A

Italienische Mannschaften gelten noch immer als taktisch bestens ausgebildet und daher sehr defensivstark. Die Serie A galt daher viele Jahre als langweilig, weil so wenig Tore erzielt wurden. In dieser Saison wird die Bundesliga aber vom Schnitt her mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter die Serie A zurückfallen. Sollten am ausstehenden letzten Spieltag in den zehn Partien noch 13 Tore hinzukommen, wäre der Schnitt in Italien höher. Die Bundesliga liegt dennoch gut im Vergleich der europäischen Topligen.