1. FC Köln, Platz 18, 6 Punkte, 10:32 Tore

Lukas Podolski hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er glaubt fest daran, dass sein Heimatklub 1. FC Köln doch noch den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga vermeidet. "Ja, ich glaube an das Wunder" , sagt der Stürmer. Mit nur sechs Punkten aus 17 Spielen ist der FC abgeschlagen Tabellen-Letzter. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt schon neun Punkte, aufs rettende Ufer fehlen elf Zähler.

Hoffnung macht, dass Trainer Stefan Ruthenbeck unter anderem wieder auf Jonas Hector, Claudio Pizarro, Sehrou Guirassy und Simon Zoller zählen kann. Mit Simon Terodde kam in der Winterpause ein Stürmer vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Er soll die schwache Offensive beleben.

Fakt ist, dass wohl nur eine Siegesserie den FC noch retten kann. "Wenn man in den ersten Spielen punktet, ist man wieder dran" , sagt auch Podolski. Zum Rückrundenauftakt ist allerdings Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die "Fohlen" spielen ausgesprochen gerne beim FC, in 43 Bundesligaspielen feierten sie dort 23 Siege. Eine Woche später reist Köln zum Kellerduell zum Hamburger SV und damit zum Vorletzten. Sollten diese beiden Partien verloren gehen, kann Köln wohl endgültig planen für die zweite Liga.

sportschau.de tippt: Auch wenn es Punkte zum Rückrundenstart geben sollte - der FC steigt am Ende dennoch ab.

Hamburger SV, Platz 17, 15 Punkte, 15:25 Tore

Ansonsten ist es spannend im Abstiegskampf. Der Hamburger SV hat mit 15 Punkten als Vorletzter gerade mal zwei Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Für den "Bundesliga-Dino" spricht die Erfahrung im Abstiegskampf, der in den vergangenen Jahren an der Elbe zum Dauerzustand geworden ist. Entscheidend für den Start ist das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 19. Spieltag.

"Wir fühlen uns gerüstet. Wir wissen, dass wir harte Wochen und Monate vor uns haben" , sagt Sportchef Jens Todt. Das glaubt auch Trainer Markus Gisdol. "Auch wenn es eine brutal schwere Rückrunde wird: Wir können mit dieser Mannschaft durchaus bestehen" , sagt er.

Klubboss Heribert Bruchhagen rechnet kurz vor dem Start der Rückrunde nicht mit Wintertransfers. Gisdol muss also mit dem vorhandenen Personal auskommen und setzt dabei große Hoffnungen in seinen Youngster Jann-Fiete Arp. "Es ist utopisch, dass ich den HSV alleine rette" , sagt der 18-Jährige.

Für Aufregung sorgte in der Vorbereitung Mittelfeldspieler Walace. Der Brasilianer verlängerte eigenmächtig seinen Heimaturlaub und kam erst mit dreitägiger Verspätung im Trainingslager in Spanien an.

Sportschau.de tippt: Der HSV muss bis zum Schluss zittern um den Klassenerhalt, mehr als der Relegationsplatz ist nicht drin.