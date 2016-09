Ein Eigentor von Robert Bauer (69.) bescherte den Wölfen zunächst die schmeichelhafte Führung in Bremen. Werder war bis zum 0:1 die klar bessere Mannschaft. Doch die Hanseaten zeigten Moral und erkämpften sich dank der späten Treffer von Lennart Thy (86.) und Theodor Gebre Selassie (90.+1) doch noch den verdienten Erfolg im Nordduell. Mit dem Last-Minute-Sieg betrieb Interimstrainer Alexander Nouri Eigenwerbung für die Weiterbeschäftigung.

Vor 40.153 Zuschauern zeigten die Werder-Profis, dass Nouri weitere Bewährungschancen verdient hätte. Der an der Seitenlinie sehr engagierte Interimscoach beobachtete eine druckvolle Partie seiner Mannschaft, die sich die deutlich besseren Chancen erspielte. Gegen die nach dem 1:5 am Dienstag gegen Dortmund ebenfalls verunsicherten Wolfsburger erspielte sich Werder - erneut mit dem früheren Gambia-Flüchtling Ousman Manneh in der Spitze - deutlich besseren Chancen. Niklas Moisander (7.), Zlatko Junuzovic (27.) per Freistoß, Gebre Selassie (39.), Serge Gnabry (58.) und Izet Hajrovic (77.) verpassten mögliche Treffer.

Wolfsburg hatte zunächst zwar mehr mehr Ballbesitz, war aber kaum gefährlich. Mario Gomez erhielt kaum brauchbare Zuspiele und auch Weltmeister Julian Draxler trat nur selten in Erscheinung. Auch ohne den kurzfristig ausgefallenen Innenverteidiger Lamine Sané stand Werder defensiv bei den wenige guten Szenen der biederen Wolfsburger zumeist sicher. Der Bruder von Hannovers Salif Sané hatte nach dem Aufwärmen über Knieprobleme geklagt. Dafür kam Milos Veljkovic zu seinem ersten Saisoneinsatz.

Wolfsburger Führung stellt Spielverlauf auf den Kopf

Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking reagierte zur Pause und ersetzte den blassen Seguin durch Daniel Caligiuri, Draxler rückte ins Zentrum. Wolfsburg zeigte nun phasenweise mehr Initiative, doch Werder gewann mehr Zweikämpfe und stellte die nicht immer sattelfeste Wölfe-Defensive vor allem mit dem quirligen Gnabry vor Probleme (56., 58.). Das unglückliche Eigentor Bauers war die erste wirklich gefährliche Szene für das erneut von Jaroslav Drobny gehütete Bremer Tor. Bauer lenkte eine scharfe Hereingabe des jungen Jannes Horn in die Maschen.

Bremen drohte die nächste unglückliche Niederlage, wie schon unter der Woche, als man gegen Mainz in der Nachspielzeit noch verlor. Doch diesmal schüttelte sich die Werder-Profis und kämpften sich trotz sichtlich nachlassender Kräfte ins Spiel zurück. Thy erlöste die Werderaner mit einem Distanzschuss, bevor Gebre Selassie in der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf sogar noch den Siegtreffer erzielte.

Hecking kündigt Konsequenzen an

" Der Gegner will es mehr als wir ", haderte VfL-Trainer Dieter Hecking. " Wir müssen so clever sein, dass die Null steht. Das ist kein Auftritt, auf den ich stolz sein könnte. Das gibt deutliche Worte, das kann ich nicht stehen lassen ", kündigte er Konsequenzen vor der nächsten Bundesliga-Partie gegen den FSV Mainz 05 an. Bei den Bremern herrschte dagegen ausgelassene Freude. "Dass wir endlich den Bock umgestoßen haben freut mich. Die Wochen waren nicht leicht ", sagte Torschütze Thy.

Nouris Zukunft weiter ungewiss