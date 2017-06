Medien - Bosz wird neuer Trainer in Dortmund

Der Fußball-Bundesligist werde den Niederländer bereits am Dienstagnachmittag ab 14.30 Uhr als Nachfolger von Thomas Tuchel präsentieren, wird berichtet. Der 53 Jahre alte Bosz werde Ajax Amsterdam nach nur einer Spielzeit verlassen und solle in Dortmund einen Zweijahresvertrag unterschreiben, heißt es etwa bei den Ruhr Nachrichten, die in Dortmund erscheinen. Beide Vereine hätten sich am Wochenende über eine Ablösesumme geeinigt.

Der BVB teilte am Dienstagmorgen über einen Sprecher mit, dass es "noch keinen Stand" und auch keine Terminierung einer Pressekonferenz gebe. Sollte sich daran etwas ändern, werde es eine weitere Mitteilung geben.

Konflikt im Trainerstab von Ajax

Der wichtigste Grund für den Wechsel des Fußballlehrers soll ein Konflikt im Trainerstab von Ajax Amsterdam sein, schreiben niederländische Medien. Der Vertrag von Bosz in Amsterdam lief noch bis zum Sommer 2019. Unter seiner Leitung hatte Ajax das Finale der Europa League erreicht und 0:2 gegen Manchester United verloren. Die Spielzeit hatte Ajax auf Platz zwei der Eredivisie hinter Meister Feyenoord Rotterdam abgeschlossen.

Als Trainerkandidat bei Ajax gilt nun der ehemalige Leverkusener Roger Schmidt.

dpa/red | Stand: 06.06.2017, 08:54