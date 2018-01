Gladbach will mit Standards zum Erfolg

Es geht eng zu. Zwischen dem Tabellenzweiten Leverkusen und dem Tabellenzehnten Hannover liegen nur vier Punkte. Gladbachs Trainer muss in Frankfurt erneut auf sechs Profis verzichten. Ibrahima Traoré, Fabian Johnson, Tobias Strobl, Laszlo Benes und Raul Bobadilla fallen wegen Verletzungen aus. Dafür steht Christoph Kramer wieder zur Verfügung. "Er ist wieder voll im Training und dadurch eine Option für die Startelf in Frankfurt" , sagte Hecking.

Auswärts- gegen Heimschwäche

Mit einem Sieg in Frankfurt hielte sein Team also zumindest einen Rivalen vorerst etwas auf Distanz. Gegen einen Erfolg spricht allerdings die notorische Gladbacher Auswärtschwäche. Erst elf Punkte holte Heckings Team in neun Spielen in der Fremde. Von den Konkurrenten um die Plätze in Europa sind nur Hoffenheim und Hannover schwächer.

Allerdings ist die Heimbilanz der Eintracht mit neun Punkten aus neun Spielen im eigenen Stadion noch schlechter. Dennoch reist die Borussia mit Respekt nach Hessen. "Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Sie konkurriert zurecht um die europäischen Plätze. Wir wollen aber natürlich dort etwas mitnehmen" , sagte Hecking. Standards zu üben, ist dafür tatsächlich keine schlechte Idee.

red | Stand: 25.01.2018, 11:25