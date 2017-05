Ja, sie sind abgestiegen, und ja, es war letztlich ebenso chancen- wie sang- und klanglos. Doch sie haben angesichts der eigenen Chancenlosigkeit stets Humor bewiesen. " Nicht mal absteigen können wir ", twitterten die "Lilien" vor wenigen Wochen nach einem Sieg in Hamburg, der einen direkten Abstieg bereits am 30. Spieltag verhinderte. Zwei Spieltage später war es dann doch soweit - und in Mönchengladbach findet nun das letzte Bundesligaspiel der Darmstädter für mindestens ein Jahr, vermutlich länger statt.

Für die Gladbacher geht es um die Mini-Option, sich doch noch die Chance auf einen Platz in der Europa League zu bewahren. Sollte Bremen in Dortmund nicht gewinnen und Köln daheim gegen Mainz verlieren, liefen die Gladbacher auf Rang sieben ein - vorausgesetzt, sie gewinnen vor heimischem Publikum gegen den Absteiger. Sollten dann die Dortmunder in der Folgewoche das DFB -Pokalfinale gegen Frankfurt gewinnen, dürften die Gladbacher in der Europa-League-Qualifikation antreten. Eine Menge "Wenns" für ein kleines "Vielleicht".

Stindl bleibt in Gladbach und wird Nationalspieler

Ungeachtet all der Konjunktive dürfte einer auf Gladbacher Seite nochmal besonders motiviert sein zum Abschluss: Lars Stindl verlängerte am Mittwoch zunächst seinen Vertrag am Niederrhein, nur wenige Stunden später wurde er von Joachim Löw erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, für die Länderspiele gegen Dänemark und San Marino und für das "Perspektivturnier" Confed-Cup. " Ich war ehrlich gesagt ein wenig überrascht über die Nominierung, bin aber umso glücklicher darüber. Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, zum ersten Mal beim deutschen Nationalteam dabei zu sein ", so Stindl.

Statistisch spricht einiges für einen Gladbacher Heimerfolg. Die "Fohlen" haben den "Lilien" im eigenen Stadion stets eine ordentliche Abreibung verpasst. Die bisherigen drei Heimspiele wurden allesamt gewonnen, und stets gelangen den Borussen dabei mindestens drei Tore (3:1, 6:1 und 3:2). Hinzu kommt die erschreckende Auswärtsschwäche der Darmstädter: Mit nur drei Punkten ist 98 das schlechteste Auswärtsteam dieser Saison, punktete nur in einem der 16 Gastspiele. Nun droht die 16. Auswärtsniederlage der Saison, nur Nürnberg 1983/84 verlor alle 17 Gastspiele einer Spielzeit.

Mögliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Vestergaard, Schulz - Kramer, Dahoud - Traoré, Hofmann - Raffael, Stindl

SV Darmstadt 98: Heuer Fernandes - Sirigu, Banggaard, Sulu, Fedetskyy - Gondorf, Hamit Altintop - Heller, Vrancic - Rosenthal - Schipplock

Schiedsrichter: Stark (Ergolding)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 19.5., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau, Samstag, 20.5., 18 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - das Saison-Finale der Fußball-Bundesliga | 20.05.2017 | 02:27:00 Min. | Verfügbar bis 20.05.2017 | Das Erste

Stand: 19.05.2017, 08:00