Glück und Leid liegen im Fußball bekanntermaßen eng beeinander. Zur Halbzeit der Partie in Leverkusen am vergangenen Wochenende steckte Gladbach knietief im Abstiegskampf, der Hecking-Effekt schien bereits gänzlich verpufft. Eine Halbzeit und eine beeindruckende Aufholjagd später sieht die Welt am Niederrhein anders aus. Der 3:2-Sieg in der Chemie-Stadt bedeutete den ersten Auswärtssieg der Saison, den ersten Sieg unter Neu-Coach Dieter Hecking - und den Wendepunkt nach einer bislang mit enttäuschend nur unzureichend beschriebenen Saison.

Gegen Freiburg steht der einstige Wolfsburger nun vor seiner Heimpremiere. Ob Freiburg da der richtige Gegner ist, um den zarten Gladbacher Höhenflug fortzusetzen? Immerhin besiegten die Freiburger am vergangenen Spieltag Hertha BSC und sind auf aktuer Tuchfühlung mit den Europapokalrängen. "Ich erwarte ein hartes und intensives Spiel. Die Freiburger werden uns fordern. Sie spielen sehr schnell nach vorne und sind läuferisch stark", weiß Gladbachs Innenverteidiger Andreas Christensen.

Hermann und Kolodziejczak wieder im Training

Der Aufsteiger hat stolze 26 Punkte auf dem Konto, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt 11 Zähler. Freiburg ist damit der "beste zweitbeste Aufsteiger" seit 35 Jahren: 1981/82 hatten die Aufsteiger Braunschweig und Bremen zu diesem Zeitpunkt umgerechnet 30 29 Punkte.

Zumindest statistisch spricht aber viel für die Hausherren. Der letzte Sieg der Breisgauer am Niederrhein datiert vom April 1995 ist der einzige der Freiburger in 14 Gastspielen. Und auch personell gibt es gute Nachrichten: Der nach schwerer Bänderverletzung genesene Patrick Herrmann steht wieder im Mannschaftstraining und könnte für die Partie gegen den SC Freiburg in den Kader rücken. Auch Neuzugang Timothée Kolodziejczak hat sich von einem grippalen Infekt erholt und könnte eine Alternative im Defensivbereich sein.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Kramer, Dahoud; Hofmann, Hazard; Stindl, Raffael.

SC Freiburg: Schwolow; Kübler, Torrejon, Söyüncü, Günter; Höfler, Frantz; Philipp, Grifo; Haberer; Niederlechner.

Schiedsrichter: Dr. Brych (München).

red/sid/dpa | Stand: 03.02.2017, 08:00