Sportdirektor Max Eberl drückte es äußerst diplomatisch aus: " Die Leistung spricht eher für einen noch langen Weg, die Einstelligkeit in der Tabelle zu erreichen ", sagte Gladbachs Sportdirektor nach dem torlosen Unentschieden seiner Mannschaft in Frankfurt. Das war freundlich umschrieben: Die Gladbacher hatten nach 90 Minuten einen einzigen Torschuss aufzuweisen, spielerische Ideen waren zu keiner Phase auszumachen.

Gladbach fünf Pflichtspiele ohne Sieg

Die mausgraue Vorstellung der Borussia passt ins jüngste Bild. Die Gladbacher gewannen keins der letzten fünf Pflichtspiele und sind seit 248 Minuten ohne Torerfolg. Das macht sich denn auch in der Tabelle bemerkbar: Nur noch vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang. Paradoxerweise ist aufgrund der anderen Ergebnisse auch der Abstand auf den Europa-League-Platz sechs geschrumpft - von fünf auf ebenfalls vier Punkte. " Die Chance nach oben zu kommen, ist größer, die Situation nach unten zu fallen, gefährlicher geworden ", fasst Trainer Dieter Hecking zusammen.

Immerhin einer hatte am vergangenen Spieltag ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen: Keeper Yann Sommer parierte seinen ersten Strafstoß in der Bundesliga und rettete seiner Mannschaft somit einen Punkt in Frankfurt. " Ich habe etwas geändert. Aber ich sage Euch ganz sicher nicht, was es war ", berichtete der Schlussmann nach seiner gegentorlosen Vorstellung.

Berlins notorische Auswärtsschwäche

Eine gegentorlose Vorstellung in der Fremde - das würde den Berlinern schon reichen, würden sie so doch zumindest einen Punkt holen. In ihren letzten sechs Partien auswärts holten die Hauptstädter keinen Punkt. Nur Schlusslicht Darmstadt verbuchte auswärts weniger Zähler als die neun der alten Dame.

Überhaupt verloren die Berliner drei der letzten vier Aufgaben, unter anderem am vergangenen Spieltag daheim gegen den direkten Königsklassenkonkurrenten Hoffenheim. Der Kampf um die Champions-League-Qualifikation ist somit schon verloren: Anfang Februar betrug der Rückstand auf Rang vier nur einen Zähler - aktuell sind es deren sieben. Auch die Europa-League-Qualifikation ist in akuter Gefahr.

Dardai: "Keine komischen Erwartungen aufbauen"

Coach Pal Dardai schätzt die Situation realistisch ein: " Das ist das, was möglich ist mit unseren Bedingungen - plus, minus drei Punkte", so der Ungar. "Natürlich fehlt noch einiges, aber man muss Respekt vor der Realität zeigen und nicht komische Erwartungen aufbauen. Wenn die Mannschaft am Ende Achter wird, gibt es keinen Vorwurf von mir. "

