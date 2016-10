"Was bringt es, wenn wir sagen: Gladbach ist so eine tolle Mannschaft und wir schicken den Busfahrer alleine dahin" , fragte der 47-Jährige. "Wir sind der HSV und haben auch eine tolle Mannschaft. Wir sind auch gut, wir können ihnen richtig wehtun und dort was mitnehmen."

Tolle Mannschaft - mit einem Punkt

Das mit der "tollen Mannschaft" harrt in der laufenden Saison allerdings noch der Beweisführung: Bislang steht exakt ein Punkt bei einer Tordifferenz von 2:12 zu Buche. Um diesen verheerenden Eundruck zu korrigieren, setzt der frühere Coach von 1899 Hoffenheim vor allem auf eine verbesserte Balleroberung, an der die Norddeutschen in der Länderspielpause feilten.

Verzichten muss Gisdol in seinem zweiten Spiel als HSV-Coach auf Kapitän Johan Djourou. Der Schweizer fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus.

Eher Hazard als Raffael

Personelle Probleme hat auch Gladbach: Tobias Strobl hat seinen Faserriss zwar auskuriert, dafür sind die Einsätze von Thorgan Hazard und Raffae fraglich. Hazard kam mit Knieproblemen von der Länderspielreise mit Belgien zurück, Raffael hat die Folgen seines Faserrisses aus dem Barcelona-Spiel noch nicht komplett überwunden. "Bei Hazard ist die Wahrscheinlichkeit, dass er spielen kann, größer als bei Raffael. Wir werden kein Risiko eingehen" , sagte Schubert.

Stand: 13.10.2016, 18:45