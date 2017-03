Die Ergebnisse stimmten zuletzt bei Borussia Mönchengladbach - Sieg im Pokal in Hamburg, Sieg in der Europa League in Florenz, Sieg in der Liga in Ingolstadt. Der Lohn: in den Pokalwettbewerben weitergekommen und in der Liga im Mittelfeld angekommen - da sind die internationalen Plätze gar nicht mehr weit weg.

Mönchengladbach erlebt unter Dieter Hecking also einen phantastischen Aufschwung und belegt mit vier Siegen aus fünf Spielen Platz 1 der Rückrundentabelle (vor den Bayern und Dortmund). Und ganz kurios ist die Auswärtsbilanz der Borussia: Unter Andre Schubert war Gladbach chronisch auswärtsschwach, unter Dieter Hecking gab es zuletzt in allen Wettbewerben fünf Auswärtssiege in Folge.

Immer im Mittelpunkt dabei: Kapitän Lars Stindl - ob als Torschütze per Hand, überragender Antreiber oder als Ignorant einer Kinderhand: Stindl waren die Schlagzeilen zuletzt sicher.

Video starten, abbrechen mit Escape Gladbach bezwingt HSV vom Punkt aus - die Höhepunkte | Sportschau | 01.03.2017 | 15:07 Min. | Verfügbar bis 09.03.2017 | Das Erste

Schalke sehr instabil

Bei Schalke läuft es derzeit deutlich wellenförmiger. Starke Leistungen in der Liga wechseln sich mit Enttäuschungen ab. Nach dem 2:0 über Hertha gab es zuletzt etwa zwei ernüchternde Remis (gegen Köln und Hoffenheim). In der Europa League freute man sich in Gelsenkirchen über das Weiterkommen, im Pokal schied man dagegen sang- und klanglos gegen die Bayern aus.

Video starten, abbrechen mit Escape Bayern gegen Schalke - die Tore | Sportschau | 01.03.2017 | 03:05 Min. | Verfügbar bis 02.03.2018 | Das Erste

In der Bundesliga bedeutet das einen immer noch unbefriedigenden zwölften Tabellenplatz, wobei der Relegationsplatz sogar noch näher ist als die Quali für die Europa League.

Choupo-Moting vs. Schöpf

Ein Gesicht der Schalker Wankelmütigkeit ist Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner steht vor seinem 200. Bundesliga-Spiel - eine Marke, auf die er mit seinen 27 Jahren stolz sein darf. Beim HSV hatte sich der Offensivmann nicht durchgesetzt; in Nürnberg, Mainz und Schalke war er fast durchgängig Stammkraft. In dieser Saison war er in 18 Spielen lediglich dreimal erfolgreich. Als Flügelspieler fehlt ihm die letzte Antrittsschnelligkeit, als Stürmer der letzte Killerinstinkt.

Besser läuft es bei Königsblau für Alessandro Schöpf: In den letzten beiden Bundesliga-Partien gegen Köln und Hoffenheim erzielte er jeweils das einzige Schalker Tor, insgesamt sind seine fünf Saisontore in der Bundesliga Bestwert bei S04. Das ist umso erstaunlicher, weil der Österreicher im 3-5-2-System die rechte Seite alleine beackern und auch defensiv absichern muss. Das geht nur mit extremer Laufstärke, Schöpf lief im Schnitt pro Partie sehr starke 12,9 Kilometer, das ist Ligaspitze.

Angenehme Gedanken ans Hinspiel

Das Hinspiel gegen Gladbach haben übrigens alle Schalker in bester Erinnerung, mit einem 4:0 gelang endlich der langersehnte erste Bundesliga-Sieg unter Markus Weinzierl.

Auf der anderen Seite machte Max Eberl die Partie in der Jahresbilanz als Knackpunktspiel aus, es war so etwas wie der Anfang vom Ende für Andre Schubert, der zur Pause beim Stand von 0:0 Abwehrmann Jannik Vestergaard für einen Offensivspieler auswechselte. Für Schalke war es der höchste Sieg dieser Bundesliga-Saison, für Mönchengladbach die höchste Niederlage.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 04.03.2017 | 01:27:00 Min. | Verfügbar bis 04.03.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00