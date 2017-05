Voraussetzung hierfür ist allerdings ein Sieg in Mönchengladbach. Außerdem darf Ingolstadt nicht gewinnen sowie Wolfsburg und der HSV zusammen maximal einen Punkt holen. Dann hätte der FCA Rang 15 sicher. Da stecken natürlich viele Wenns drin, die Situation könnte aber auch deutlich unangenehmer sein. Ist sie dank des euphorisierenden 4:0 über den HSV am vergangenen Wochenende aber nicht.

Ein bisschen Druck muss aber dennoch sein. So wären Punkte für Augsburg in Mönchengladbach schon ganz gut, denn mit Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim warten im Saison-Endspurt noch zwei echte Schwergewichte auf den FCA.

Fokus auf Lars Stindl

Doch natürlich ist auch Borussia Mönchengladbach nicht von Pappe. Vor allem Lars Stindl zeigt sich derzeit in bestechender Form. Stindl traf in den vergangenen vier Partien, für ihn ebenso ein persönlicher Rekord wie seine bislang elf Saisontore. Sowohl in der Bundesliga (11 Tore, 7 Assists) als auch in allen Wettbewerben (18 Tore, 12 Assists) ist der 28-Jährige Top-Torschütze und Topscorer der Fohlen.

Und noch ein Spieler aus Mönchengladbach erlebt eine schöne Zeit. In fast zwei Jahren am Niederrhein war Nico Schulz die meiste Zeit verletzt oder saß häufig 90 Minuten lang auf der Bank. Am vergangenen Wochenende, beim 2:1-Sieg in Mainz, kam er zu seinem ersten Startelfeinsatz für die Borussia in der Bundesliga und wurde prompt zum Matchwinner. Schulz war an beiden Toren beteiligt, legte das erste Tor von Stindl auf und erzielte dann auch noch seinen Premieren-Treffer.

Europa in Gefahr

Bei allen schönen Nachrichten gibt es aber auch bei der Borussia Druck, und zwar nicht zu knapp. Denn wenn Gladbach gegen Augsburg verliert und parallel Hertha gegen Leipzig gewinnt, ist Platz fünf für den VfL unerreichbar. Wenn zudem auch noch Bremen in Köln gewinnt, beträgt der Rückstand auf Platz sechs kaum noch aufholbare sechs Punkte.

Vielleicht entscheidet am Ende die Kraft: Borussia Mönchengladbach hat von allen deutschen Mannschaften in dieser Saison die meisten Pflichtspiele bestritten, gegen Augsburg steht die 49. Partie auf dem Programm. Am Ende der Spielzeit werden es mehr als 50 Pflichtspiele sein, das gab es bei der Borussia zuletzt Anfang der 70er Jahre. Aber damals war die Borussia ja ziemlich erfolgreich.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Christensen, Vestergaard, Schulz; Dahoud, Benes; Traoré, Hofmann; Hahn, Stindl.

FC Augsburg: Hitz; Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis; Kohr, Baier; Schmid, Halil Altintop, Max; Finnbogason.

Schiedsrichter: Dankert (Rostock).

Stand: 05.05.2017, 08:00