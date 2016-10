Den Pokalauftritt gegen den FC Ingolstadt dürfte Marco Fabian kaum in guter Erinnerung behalten: Der Mexikaner wurde zunächst geschont, wurde dann doch eingewechselt - und sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte. Ein unglücklicher Auftritt, der in dieser Saison aber die Ausnahme ist. Drei Treffer und vier Vorlagen in den vergangenen sechs Ligaspielen haben Fabian nach einer halbjährigen Eingewöhnungszeit zum wichtigsten Puzzlesstück der starken Frankfurter Offensive werden lassen.

Frankfurter Höhenflug

Niko Kovac feierte sein Debüt als Eintracht-Trainer an gleicher Stelle beim 3:0 für Gladbach im März - seither hat er aus dem einstigen Abstiegskandidaten ein überraschend kompaktes und spielstarkes Team geformt. Neben dem aktuellen Höhenflug macht den Hessen auch der Blick in die Statistik Mut: Gegen kein anderes Team feierten die Hessen in ihrer Bundesligageschichte mehr Auswärtssiege als gegen Gladbach - elf Mal verließ die Eintracht als Sieger den Platz. Allerdings gewannen die Fohlen acht der letzten zwölf Begegnungen und drei der letzten vier Heimspiele.

Gladbach hinkt den Erwartungen hinterher

Ob Gladbachs Trainer Andre Schubert diesen Fakt kennt, ist nicht überliefert. Dürfte ihn aber vermutlich eher nicht interessieren. Bewusst sein dürfte ihm aber sehr wohl, dass seine Elf seit drei Bundesligaspielen sieg- und torlos ist - das gab es in seiner Amtszeit noch nie. 284 Minuten warten die Gladbacher in der Liga nun schon auf ein Erfolgserlebnis. Eine ungewohnte Ausgangslage für den 45-Jährigen, der auch gegen Frankfurt weiter auf die Leistungsträger Raffael, Thorgan Hazard und Andreas Christensen verzichten muss.

