Borussia Mönchengladbach tritt allerdings mit einem Negativerlebnis gegen die Bayern an. Das unglückliche Ausscheiden in der Europa League gegen Schalke 04, sorgte für hängende Köpfe. "Das wird nicht so schnell aus den Köpfen gehen, die Jungs sind enttäuscht", sagte Trainer Dieter Hecking.

Und auch in der Liga gab es zuletzt einen anderen Dämpfer: Beim Abstiegskandidaten Hamburger SV kassierten die Gladbacher eine 1:2-Niederlage. Dadurch büßten die Gladbacher ihre Spitzenposition in der inoffiziellen Rückrundentabelle ein - durch die Niederlage ist nun der Gegner aus München beste Mannschaft der Rückrunde. Wichtiger: Mit einem Sieg wäre man auf Rang sechs geklettert, was in der Winterpause kaum für möglich gehalten worden wäre (vor allem nicht zu einem so frühen Zeitpunkt).

Bayerische Meisterschaft vermutlich nur noch Formsache

Beim Branchenprimus herrscht gepflegte Langeweile. Durch den Sieg gegen Frankfurt im Schongang und die Patzer der Konkurrenz aus Leipzig, Hoffenheim und Dortmund haben die Bayern nurmehr zehn Punkte Vorsprung - ein solcher Vorsprung nach 24 oder mehr Spieltagen wurde noch nie verspielt.

Wenigstens haben die Bayern nun mit Gladbach eine Art Angstgegner vor der Brust: Seit Beginn der Saison 2014/15 haben nur die Fohlen gegen die Bayern eine positive Bilanz (zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage), und nur der VfL holte in diesem Zeitraum acht Punkte gegen den Rekordmeister. Überhaupt: Bei keinem anderen Bundesligisten hat Bayern eine so schlechte Auswärtsbilanz wie bei der Borussia – im Schnitt wurde nicht einmal jedes vierte Gastspiel gewonnen (elf von 48). Und mehr Auswärtsniederlagen als beim VfL gab es für den FC Bayern bei keinem Gegner (19).

Wiedersehen im DFB-Pokalfinale?

Unter Umständen ist die Partie nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams: Im Pokalhalbfinale empfangen die Bayern daheim Dortmund, Gladbach muss zuhause gegen Frankfurt ran. Nicht ausgeschlossen, dass man sich Ende Mai in Berlin wiedersieht.

Die möglichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Kramer, Dahoud; Herrmann, Johnson; Stindl, Raffael.

FC Schalke 04: Neuer; Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba; Thiago, Xabi Alonso; Robben, Müller, Ribery; Lewandowski.

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg).

