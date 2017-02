Die starke Serie von Borussia Mönchengladbach im neuen Jahr riss in der Europa League - 0:1 gegen AC Florenz. In der Bundesliga überzeugten die Mönchengladbacher mit drei Siegen und einem Remis in der Bundesliga, dazu gab es den ein souveränen Erfolg im DFB-Pokal in Fürth. Die Florenz-Pleite wollen die Gladbach schnell abhaken. "So ist das im Fußball. Wir haben viele hochkarätige Chancen, und Florenz gewinnt durch einen Sonntagsschuss", meinte Borussias Flügelspieler Patrick Herrmann.

Gladbachs Erfolgsgeheimnisse: Klare Taktik, mehr Laufen

Die Borussen blieben in vier der sechs Pflichtspiele unter Hecking ohne Gegentor, und das bewerkstelligte Hecking mit einem klaren 4-4-2 statt ständiger Taktikwechsel, wie Vorgänger Andre Schubert sie bevorzugte. Einher mit der Verfestigung des Systems ging eine Leistungssteigerung vor allem der defensiven Mittelfeldspieler Christoph Kramer und Mo Dahoud sowie von Keeper Yann Sommer. Wehrte der Schweizer in den ersten 16 Saisonspielen nur 64 Prozent der gegnerischen Torschüsse ab, waren es 2017 87 Prozent.

Zudem wird wieder mehr gelaufen am Niederrhein: In den vergangenen drei Spielen spulten die Fohlen immer mindestens 119 Kilometer ab, diesen Wert hatten sie in den 16 Spielen unter Schubert kein einziges Mal erreicht.