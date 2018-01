Borussia Dortmund

Zum wiederholten Mal wurde der Torjäger aus disziplinarischen Gründen kurzfristig aus dem Kader gestrichen, dieses Mal, weil er die Mannschaftssitzung am Vortag verpasst hatte. " Das ist eine relativ wichtige Sitzung, und er ist ferngeblieben ", so Stöger vor dem Anpfiff und: " Da haben wir die Konsequenz gezogen. Er hat kurz angedeutet, dass er es vergessen hätte - aber wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist ." Ohne ihn taten sich die Dortmunder in der Offensive schwer, zumal auch Christian Pulisic aus gesundheitlichen Gründen passen musste.

BVB-Coach Peter Stöger war im Angriff somit zu Umstellungen gezwungen. So standen der erst 17 Jahre alte Jadon Sancho und der nur sechs Monate ältere Alexander Isak in der Startelf. Zwar erspielten sich die Dortmunder schnell Feldvorteile, brachten die gegnerische Abwehr aber nur selten ins Wanken. Gleichwohl bot sich dem BVB zweimal die große Chance zur Führung. Yarmolenko verfehlte in der 22. Minute nach Flanke des wiedergenesenen Lukasz Piszczek aus kurzer Distanz das Tor. Und Aubameyang-Ersatz Isak traf drei Minuten vor der Pause nur das Lattenkreuz.

Wolfsburg fasst nach einer guten halbe Stunde Mut

Immerhin präsentierte sich die noch in der Hinrunde zumeist anfällige BVB-Defensive formverbessert. Deshalb trugen auch die Wolfsburger zunächst nur wenig zu einem höheren Unterhaltungswert der Partie bei. Doch mit zunehmender Spielzeit schöpften sie mehr Mut und wären für ihre nun forschere Gangart beinahe belohnt worden. Daniel Didavi (37.) scheiterte jedoch nach sehenswerter Vorarbeit von Yunus Malli mit einem Schuss am glänzend reagierenden BVB-Keeper Roman Bürki.