Thomas Tuchels Fazit zu Weihnachten fiel gemischt aus. Nach dem ernüchternden 1:1 zum Jahresausklang vor eigenem Publikum gegen Augsburg sprach Dortmunds Coach von "Schlampigkeiten", die sich durch dier ganze Saison ziehen würden. Schon im November, nach der Niederlage in Frankfurt, hatte Tuchel das Team ungewohnt hart kritisiert und in die Pflicht genommen. Vor allem die Anfälligkeit in der Defensive kostete dem BVB in der Hinrunde einige Punkte und womöglich schon die Chance, im Titelrennen noch ein Wörtchen mitreden zu können.

Toprak soll im Sommer 2017 zum BVB kommen

Bei der Suche nach mehr Stabilität ist der BVB nun offenbar fündig geworden: Der Wechsel von Leverkusens Verteidiger Ömer Toprak nach Dortmund soll nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung perfekt sein. Allerdings erst zur neuen Saison, und nicht schon jetzt, nach dem Ende der Winterpause.

Toprak soll den BVB laut "Bild"angeblich rund zwölf Millionen Euro kosten und einen Vertrag bis 2021 erhalten. Der Vizemeister soll dabei von einer Ausstiegsklausel in Topraks Vertrag profitieren. Demnach könnte der 27-Jährige im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse im niedrigen zweistelligen Bereich die Rheinländer verlassen.

Zweiter Anlauf bei Toprak

Bereits vor Saisonbeginn hatte Dortmund nach dem Weggang von Weltmeister Mats Hummels Interesse an Toprak gezeigt. Ein Transfer scheiterte seinerzeit jedoch an Leverkusens Ablöseforderung - so zumindest die Schilderung von BVB-Klubchef Hans-Joachim Watzke.

Beim BVB wäre Toprak ein Kandidat für die zweite Planstelle in der Innenverteidigung. Sokratis ist in der Abwehrzentrale gesetzt. Daneben wechselten sich Marc Bartra und Matthias Ginter ab, beide sind den BVB-Bossen aber offenbar nicht konstant genug.

red/sid | Stand: 23.12.2016, 12:00