Werder Bremen steht vor skurrilen Tagen: Wenn die Norddeutschen zum letzten Saisonspiel in Dortmund auflaufen, sollten sie die Borussen schlagen, um weiterhin auf einen Platz in der Europa League spekulieren zu können. Eine Woche später, beim Spiel um den DFB -Pokal müssten die Bremer dann unter Umständen dem BVB kräftig die Daumen drücken: Nur wenn Dortmund Eintracht Frankfurt schlägt und den Pokal holt, würde der Siebtplatzierte auch in der Europa-League-Qualifikation antreten. Gut möglich, dass Werder eben auf jenem siebten Platz einläuft.

Die Ausgangslage ist wie folgt: Werder könnte mit einem Sieg an Köln vorbeiziehen - wenn Köln daheim gegen Mainz verliert. Freiburg lassen die Werderaner hinter sich, wenn die Breisgauer bei einem Bremer Sieg zeitgleich in München beim Meister verlieren. Im Idealfall wäre also sogar noch Rang sechs drin und damit die Unabhängikeit vom Pokalfinale - aber darauf sollte man an der Weser wohl besser nicht bauen.

Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode

Marco Bode ist vorsichtig zuversichtlich: " Wir waren in der Rückserie die Mannschaft, die am meisten positiv überrascht hat ", sagt der Ausichtsratschef der Bremer. Realistisch will Bode dennoch bleiben: " Dortmund kämpft um Platz drei. Da anzunehmen, dass man drei Punkte holt, wäre sicherlich vermessen. Trotzdem werden wir es versuchen. Falls es uns tatsächlich gelingen sollte, Sechster oder Siebter zu werden und damit in die Europa League zu kommen, dann würde aus einer guten Saison natürlich eine Super-Saison werden ."

Die TSG Hoffenheim lauert dicht hinter Dortmund

Die erwähnten Dortmunder wollen in der Champions League mitspielen - und das am liebsten ohne den lästigen Umweg über die Playoffs. Dazu müssen sie sich am Samstag auf ihrem dritten Tabellenplatz halten. Gewinnen sie gegen Werder, stehen die Chancen hierfür gut. Eine Niederlage wäre aber gefährlich, denn hinter dem BVB lauert die punktgleiche TSG Hoffenheim.

Somit könnte binnen einer Woche alles mit Platz drei und dem Pokalsieg alles perfekt laufen für den BVB - oder es könnten mit Platz vier und einer Niederlage im Finale gegen Frankfurt endgültig die Saisonziele verfehlt werden.

Nouri bleibt Trainer in Bremen

Ganz unabhängig vom Spielergebnis steht für den Gegner aus Bremen schon ein wichtiges Detail fest: Der Trainer in der Saison 2017/2018 heißt wieder Alexander Nouri. Der 37-jährige Deutsch-Iraner, der die Bremer im vergangenen September aus dem Abstiegskampf geführt hat, wird damit für den Klassenerhalt der Mannschaft honoriert - und könnte die turbulente Saison jetzt noch mit einer Europa-Qualifikation beenden.

Tuchel-Dissens belastet BVB weiterhin

Drotmunds Trainer Thomas Tuchel

Ganz anders sieht die Trainer-Situation in Dortmund aus: Unter wem der BVB in der nächsten Saison spielt, ist noch unklar. Hinter den Kulissen des Ruhrgebiet-Klubs schwelen noch immer Konflikte: Die öffentlich geübte Kritik von Präsident Hans-Joachim Watzke an Trainer Thomas Tuchel - und die Spekulationen über seinen möglichen Nachfolger - überschatten den letzten Spieltag der Borussia. Spekulationen über einen neuen BVB -Coach gibt es viele. Zuletzt war der Schweizer Lucien Favre von OGC Nizza im Gespräch der Spekulanten. Der Ex-Gladbacher wollte sich nicht dazu äußern - und befeuerte die Gerüchteküche dadurch umso mehr.

