Es war Giftpfeil-Zeit in Leipzig zuletzt. Adressat war Borussia Dortmund. Zum einen kündigte Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff vollmundig an, die Wachablösung im deutschen Fußball zu schaffen und Branchen-Primus Bayern München den Rang abzulaufen. "Auf Dauer wollen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren regelmäßig international spielen und natürlich auch deutscher Meister werden", sagte er: "Wir orientieren uns in allen Belangen an den Besten, und das sind in Deutschland eindeutig die Bayern." Und dann erklärte Mintzlaff noch, dass sie zwar an BVB-Coach Thomas Tuchel auch Interesse hatten, aber mittlerweile glücklich über die Entwicklung seien: "Ich bin nicht traurig, dass es im Sommer 2015 nicht geklappt hat", so Mintzlaff.

Worte, die die BVB-Verantwortlichen gewurmt haben dürften, sehen sich doch die Dortmunder als Bayern-Jäger Nummer eins. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte RB zuletzt als Marketingmaßnahme des Geldgebers bezeichnet. Die Schwarz-Gelben dürfen die Antwort jetzt auf dem Platz geben. Allerdings liegen sie in der Tabelle schon satte elf Punkte hinter dem ungeliebten Emporkömmling, schon im Hinspiel gab es eine 0:1-Pleite. "Gegen Leipzig ist noch eine Rechnung offen. Wir wollen diese Punkte zurück", sagt Tuchel.

Sabitzer hat keine Angst vor der Dortmunder Kulisse

Die Punkte könnte der BVB auch bitter brauchen, denn zuletzt lief es doch eher unzufriedenstellend. Die Dortmunder gewannen mit dem 2:1 in Bremen zum Jahresauftakt nur eine der letzten fünf Begegnungen, vier Mal spielte man remis. Ganz anders RB: Mit zwei Siegen startete man ins Kalenderjahr 2017, der Höhenflug ging ungebremst weiter.

Angst vor der Kulisse in Dortmund haben die Gäste nicht: "Die Fans sind ja dafür bekannt, dass sie mächtig Stimmung machen. Aber am Ende geht's um Fußball. Mich beeindruckt das Drumherum null. Der Ball ist rund, die Tore eckig", sagt Marcel Sabitzer.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer; Weigl; Götze, Guerreiro; Pulisic, Reus; Aubameyang.

RB Leipzig: Gulacsi; Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg; Demme, Ilsanker; Kaiser, Sabitzer, Keita; Poulsen.

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg).

red/sid/dpa | Stand: 03.02.2017, 08:00