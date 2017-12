Die U19 von Borussia Dortmund schaffte es auf einem Platz mit Rasenheizung so gerade noch, ihr Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn zu beenden. Dann setzte am Sonntag (10.12.17) auch im östlichen Ruhrgebiet heftiger Schneefall ein. Das erste Training unter Peter Stöger, der am Mittag vorgestellt worden war, musste daher nach innen verlegt werden.

Nicht optimal für den neuen Trainer, aber auch nicht so schlimm, denn für die Spieler, die am Vortag mit 1:2 gegen Werder Bremen verloren, stand ohnehin nur eine regenerative Einheit an.

Keine Zeit

Wie viele von ihnen in der kommenden Bundesligapartie wieder in der Mannschaft des BVB stehen werden, ist eine spannende Frage. Sie wäre Stöger gewiss bei der üblichen Pressekonferenz gestellt worden. Doch die fällt aus. Keine Zeit, teilte der Verein mit. Am Montag soll es tatsächlich das erste Training mit Stöger auf dem Platz geben, außerdem steht die Reise zum Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 an.

Video starten, abbrechen mit Escape Dortmund überrascht mit Trainerentscheidung | Morgenmagazin | 11.12.2017 | 03:33 Min. | Verfügbar bis 11.12.2018 | Das Erste

Am Dienstag (12.12.17) um 19.30 Uhr wird es die Gewissheit geben, welche elf Spieler Stöger ausgewählt hat, aber 20.30 Uhr wird dann zu sehen sein, mit welcher Grundformation er seinen Auftrag erfüllen will.

Streichergebnis

"Stabilität" , sagte Sportdirektor Michael Zorc, sei das, was dem BVB zuletzt am meisten gefehlt habe. Stöger habe in Köln bewiesen, dass er einer Mannschaft beibringen könne, stabil in der Defensive zu sein. Da die Dortmunder die aktuelle Saison von Stöger beim FC ohnehin als Streichergebnis werten, betrachten sie seine drei kompletten Spielzeiten in der Bundesliga. In denen nahmen die Kölner 40, 42 und nochmal 42 Tore hin.

Video starten, abbrechen mit Escape Stöger: "Das ist schon was Besonderes" | Sportschau | 10.12.2017 | 04:45 Min. | Verfügbar bis 10.12.2018 | Das Erste

Beim BVB waren es in der Zeit des sportlichen Niedergangs unter Trainer Peter Bosz mit acht Spielen ohne Sieg in der Bundesliga 21 Gegentore. In der Champions League schoss sogar Apoel Nikosia in beiden Spielen ein Tor gegen die Dortmunder.

Auftrag zurückgenommen - vorerst

Das attraktive wie riskante Spiel unter Bosz brachte dem BVB zu Saisonbeginn viele Punkte, Komplimente und die klare Tabellenführung ein. Aktuell sind es dank der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz auch nur drei Punkte Rückstand auf den vierten Tabellenplatz.