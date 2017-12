Peter Stöger Nachfolger von Bosz beim BVB

Schmid und Heinrich als Co-Trainer

Das Trainerteam wird ergänzt durch Jörg Heinrich. Die Dortmunder richteten ihren Dank auch an den 1. FC Köln, bei dem Stöger noch offiziell bis 31.12.2017 unter Vertrag steht. Viel Zeit zur Einarbeitung bleiben für Stöger und sein Team nicht. Das erste Pflichtspiel steht am kommenden kommenden Dienstag an, wenn der BVB am 16. Bundesliga-Spieltag beim 1. FSV Mainz 05 gastiert.

Der entlassene Peter Bosz hatte die Mannschaft erst im Sommer von Thomas Tuchel übernommen und nach einem guten Start zuletzt die sportliche Wende nicht mehr geschafft. Die Trennung sei sehr emotional, aber auch stilvoll verlaufen, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

