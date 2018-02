Seine Tore feiert er gerne mal mit einem Salto, er gilt manchmal als schwierig, und er mag die Comicfigur Batman. Es sieht ganz so aus, als hätte Borussia Dortmund mit Michy Batshuayi einen Klon von Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Belgier mit kongolesischen Wurzeln soll den Gabuner ersetzen, der jüngst zum FC Arsenal abgewandert ist. Der BVB hat den Stürmer bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen, für angeblich 1,5 Millionen Euro. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Gute Torquote trotz Reservistendasein

Batshuayi gilt als eines der größten Offensivtalente seines Landes. Beim FC Chelsea konnte er das aber noch nicht so richtig zeigen. Seit 2016 spielt er bei den "Blues" und fristet unter Trainer Antonio Conte ein Reservistendasein.

In der Premier League kommt er auf 32 Einsätze, dabei stand er allerdings nur vier Mal in der Startelf. Insgesamt stehen 53 Spiele zu Buche, und mit 19 Toren ist die Bilanz dabei gar nicht so schlecht. Im Mai 2017 schoss er den FC Chelsea mit seinem Tor bei West Bromwich Albion zur Meisterschaft, in der Champions League sorgte er im September gegen Atlético Madrid in der vierten Minute der Nachspielzeit für den 2:1-Siegtreffer - was er damals auf Twitter ausgiebig im Batman-Kostüm feierte.

Technik, Robustheit und Torgefahr

Das Potenzial ist also da. "Michy ist ein junger, sehr interessanter Stürmer, der durch eine hohe Torquote besticht und sowohl beim FC Chelsea als auch bei Olympique Marseille, in der belgischen Liga und der Nationalmannschaft seine außergewöhnliche Qualität schon unter Beweis gestellt hat" , sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Ob er tatsächlich in die mächtig großen Fußstapfen von Pierre-Emerick Aubameyang treten kann, bleibt abzuwarten. Batshuayi ist körperlich robuster als der Neu-Londoner. Er lässt sich nur ungern zurückfallen und weicht auch nicht auf die Flügel aus, sein Platz ist in der Mitte, wo er ein ständiger Unruheherd sein kann und stets torgefährlich ist. Dabei ist er nicht unbedingt ein Brecher, sondern besticht wie sein Vorgänger durch eine feine Technik.