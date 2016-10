Thomas Tuchel dürfte kein allzu großer Fan von Länderspielabstellungen seiner Spieler sein - und das aus gutem Grund: Mit Sokratis und Raphael Guerreiro kehrten gleich zwei Leistungsträger verletzt von ihren Nationalmannschaften zurück. Innenverteidiger Sokratis - ligaübergreifend auf Rang eins im Vergleich der gewonnen Zweikämpfe und mit einer herausragende Passquote von über 90 Prozent - wurde in der WM-Quali nach nur sieben Minuten ausgewechselt und hat sich eine Adduktorenzerrung zugezogen. Und der Portugiese Guerreiro hat eine Oberschenkelblessur erlitten, die ihm wohl zwei Wochen Zwangspause beschert.

Blöd ist das vor allem vor dem Hintergrund, dass am siebten Spieltag keine Laufkundschaft zu Gast ist in Dortmund. Die Berliner Hertha reist als erster Verfolger von Spitzenreiter Bayern München zum Tabellendritten. Die Hauptstädter bejubeln ihren Bundesliga-Startrekord von 13 Punkten, stören sich aber an der Dikussion, die Tuchel zuletzt über die angeblich zu harte Gangart gegen seine Spieler angezettelt hat.

Wer beeinfluss wen?

Der BVB-Trainer wolle mit seiner Klage über vermeintlich überhart einsteigende Gegner die Schiedsrichter beeinflussen. "Seine Aussage ist grenzwertig" , sagte Hertha-Coach Dardai am Donnerstag: "Für die Referees ist das schwierig. Wenn wir für unseren ersten Zweikampf Gelb kriegen, dann kann ich mich jetzt beschweren, dass es wegen Herrn Tuchels Aussagen ist." Tuchel mache den Referees damit Druck, behauptet Dardai.

Der BVB-Trainer reagierte am Donnerstag kühl. "Dardai ist nicht angesprochen, die Schiedsrichter sind es auch nicht" , sagte Tuchel: "Unter keinen Umständen. Ich habe nur einen Statistikzettel vorgelesen. Ich weiß nicht, wie Hertha BSC das tangiert. " Der Berliner Manager Michael Preetz sieht in Tuchels Verhalten hingegen eine bewusste Aktion: "Möglicherweise ging es darum, abzulenken" , sagte er, und er ließ die nächste Spitze folgen: "Wenn der Gegner an einem Tag besser ist, muss man das akzeptieren."

