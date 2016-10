Immer wieder hatte Schalke-Manager Christian Heidel in den letzten Wochen auf eines hingewiesen: Man müsse den hoch gehandelten Last-Minute-Neuzugängen Nabil Bentaleb und Yevhen Konoplyanka Zeit geben. Bentaleb gehörte in den vergangenen Spielen zu den Stärksten einer lonstant besser werdenden Schalker Mannschaft, rechtzeitig zum Derby findet nun auch Konoplyanka in die Spur. In der Europa League traf er gegen Krasnodar, im DFB -Pokal sorgte er mit zwei Treffern für den Achtelfinaleinzug.

Höwedes: " Voller Selbstbewusstsein ins Derby "

Heidel, der kürzlich noch den Abstiegskampf ausgerufen hatte, sprach nach dem 3:2-Erfolg über Nürnberg euphorisch von einem "perfekten Abend" . Dass die "Königsblauen" nach dem kollektiven Fehlstart den Umschwung schafften und von den vergangenen sechs Pflichtspielen fünf gewannen, beeindruckt auch Kapitän Benedikt Höwedes: " Wir gehen voller Selbstbewusstsein ins Derby. Da heißt es: Kämpfen, fighten, alles für den Verein tun."

Dortmunder Oktober-Krise

Borussia Dortmund wartet in der Bundesliga dagegen seit drei Spielen auf einen Sieg. Im Oktober ohne Sieg - das kennt Trainer Thomas Tuchel noch aus der letzten Saison. Auch damals blieb der BVB vom 6. bis zum 8. Spieltag sieglos, es folgte ein Erfolg über Mainz. Und in diesem Jahr? Für eine Kehrtwende spricht vor allem die Heimstärke: Seit 25 Bundesliga-Heimspielen sind die Borussen ungeschlagen. Die Personalsituation bereitet Tuchel allerdings Sorgen. Im DFB-Pokal-Spiel gegen Union Berlin fehlten Bartra, Pulisic, Guerreiro, Bender, Schürrle, Reus, Durm - und Pierre-Emerick Aubameyang. Immerhin darf Tuchel sich Hoffnungen auf einen Einsatz seines Torjägers machen: "Ich gehe fest davon aus, dass er im Derby wieder spielen kann."

Stand: 28.10.2016, 08:22