Spätestens mit dem Sieg gegen den FC Bayern im DFB -Pokal-Halbfinale scheint Borussia Dortmund die negativen Erlebnisse der vergangenen Wochen zumindest vordergründig hinter sich gelassen zu haben. Sportlich ist das Aus in der Champions League gegen den AS Monaco kaum noch ein Thema. Der Sprengstoffanschlag auf die Spieler scheint zumindest in der Zeit überwunden, wenn die Spiele laufen.

BVB will Rang drei verteidigen

Die vergangene Woche war eine gute Woche für den BVB . Der 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Liga brachte den Sprung auf Rang drei der Tabelle, der zur direkten Teilnahme an der Champions League berechtigt. Den wollen die Borussen im Saisonendspurt nun gegen Verfolger Hoffenheim verteidigen. Ein Sieg gegen den 1. FC Köln am Samstag (29.04.2017) ist da Pflicht.

Bauen kann die Borussia dabei auf Marco Reus. Der Nationalspieler hat nach seiner langen Verletzungspause zwar erst vier Spiele bestritten - traf aber in jedem davon. Es ist fast, als wäre er nie weggewesen.

Für den BVB spricht zudem, dass er zuhause antreten darf. Vor heimischem Publikum sind die Dortmunder seit dem 18. April 2015 (3:0 gegen den SC Paderborn) ungeschlagen. Die Heimserie feierte also kürzlich ihren zweiten Geburtstag. In der Bundesliga-Geschichte gab es nur vier längere Heimserien dieser Art.

Köln auswärts zuletzt schwach

Den letzten Ergebnissen zufolge ist der 1. FC Köln nicht gerade der erste Anwärter, die Heimserie des BVB ins Wanken zu bringen. Aus den vorherigen fünf Auswärtspartien holte das Team von Trainer Peter Stöger gerade mal einen Punkt. Den einzigen Auswärtssieg der Rückrunde gab es bei Schlusslicht Darmstadt 98 (6:1).

Aufgrund dieser Bilanz ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass der 1. FC Köln um die Europapokal-Teilnahme spielt. Tut er aber. Das Schneckenrennen in der Bundesliga macht es möglich. Die gute Leistung beim 1:1 gegen Hoffenheim am vergangenen Spieltag macht zwar Mut für den Ligaendspurt, durch den späten Ausgleich der TSG ist der FC aber erstmals in dieser Saison aus den ersten sieben der Tabelle gerutscht und muss nun auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Nach dem Spiel in Dortmund steht jedoch das direkte Duell gegen den Konkurrenten Werder Bremen an.

Jojic und Bittencourt sind fit

Gut also, dass sich die Personallage entspannt hat. Der zuletzt aufstrebende Ex-Dortmunder Milos Jojic reist ebenso mit zum BVB wie der angeschlagene Leonardo Bittencourt und Simon Zoller. Konstantin Rausch wird dagegen wegen Oberschenkelproblemen ausfallen, auch die Langzeitverletzten Marcel Risse und Sehrou Guirassy fehlen.

Ein besonderes Spiel wird es für Neven Subotic. Der Innenverteidiger ist noch bis Saisonende vom Borussia Dortmund nach Köln ausgeliehen. Seine Zukunft ist ungeklärt. Er selbst würde gerne in Köln bleiben. Auch, weil es in Dortmund für ihn sportlich wahrscheinlich nicht weitergehen wird. "Für mich war Köln bisher die absolut richtige Entscheidung" , sagte er. Ergänz aber auch: "Mein Verhältnis zur Borussia ist keine Bindung, die abbricht, weil ich jetzt für einen anderen Club spiele. " Nun freut er sich erstmal auf sein "Highlight-Spiel ".

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Ginter; Passlack, Castro, Weigl, Schmelzer; Dembelé, Reus; Aubameyang.

1. FC Köln: Horn; Klünter, Subotic, Heintz, Hector; Lehmann, Höger; Jojic, Bittencourt; Osako, Modeste.

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg).

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 28.4., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 29.4., 18 Uhr

