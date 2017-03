Die Dortmunder hätten sich beim 1:0 (1:0) gegen die Schanzer das Zittern bis zum Schlusspfiff auch gut ersparen können, denn die Partie begann für sie wie gemalt: Nach einer präzisen Hereingabe von Marcel Schmelzer erzielte Aubameyang aus kurzer Distanz sein 23. Saisontor und stellte damit schon in der 14. Minute die Weichen. Doch es fehlte den Aktionen des BVB an Konsequenz und Präzision, so wie bei der Großchance von Erik Durm, der nach einer halben Stunde freistehend über das Tor von Martin Hansen zielte.

Bürki rettet gegen Leckie

Auf der anderen Seite hätte vor allem Mathew Leckie die Leidensmiene von Dortmunds Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie noch deutlich verschlimmern können. In der 19. Minute hatte der Australier eine Riesengelegenheit per Kopf aus fünf Metern - doch Roman Bürki rettete mit einer artistischen Fußabwehr.

Auch gleich nach dem Seitenwechsel brachten sich die Dortmunder wieder in Schwierigkeiten. Matthias Ginter schoss seinen Kollegen Sokratis an, worauf Leckie frei in Richtung Bürki durchstarten könnte. Aber auch diese Gelegenheit vergab der Ingolstädter Offensivmann kläglich.

Schiedsrichter Siebert hilft dem BVB

Nach acht Minuten im zweiten Durchgang konnte sich der BVB dann neben Bürki auch beim Schiedsrichter bedanken, dass die Führung Bestand hatte. Der Dortmunder Torhüter grätschte FCI -Angreifer Dario Lezcano im Strafraum in die Beine und traf erst anschließend den Ball - Elfmeter für die Gäste wäre die richtige Entscheidung gewesen.

Ausgleichende Ungerechtigkeit: Auch zehn Minuten vor Schluss hätte Siebert auf den Punkt zeigen müssen, da aber für die Gastgeber: Ingolstadts Pascal Groß blockte einen Freistoß von Gonzalo Castro mit der Hand ab. Danach retteten die Dortmunder in einer fußballerisch schwachen Partie den Dreier über die Zeit - Ingolstadt blieb in der Offensive einfach zu harmlos, um sich für die kämpferisch einmal mehr ordentliche Vorstellung zu belohnen. Sinnbildlich, wie Leckie auch in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ball wiederum freistehend über das Tor jagte.

Walpurgis muss Effizienz trainieren

In der Länderspielpause muss FCI -Coach Maik Walpurgis nun vor allem an der Effizienz im Abschluss arbeiten - im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 2. April muss ein Sieg eingefahren werden, um die Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg oben zu halten. Der BVB hat es tags zuvor mit seinem Lieblingsrivalen zu tun: Das Derby beim FC Schalke 04 steht an.

ch | Stand: 17.03.2017, 22:15