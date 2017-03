Die Lichter gehen noch nicht aus in Oberbayern, aber sie werden zumindest zunehmend gedimmt. Der FC Ingolstadt blieb zuletzt erstmals unter Trainer Maik Walpurgis drei Spiele in Folge sieglos, dabei kassierten die Oberbayern satte neun Gegentore. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Köln - zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben.

Ingolstadt bleibt auf dem 17. Platz kleben, der Abstand auf den Relegationsplatz wächst und wächst und wächst. Sieben Zähler liegt man nun schon hinter dem Hamburger SV . Die Argumente für ein drittes Jahr Bundesliga an der Donau werden zunehmend weniger.

BVB in der Bundesliga weiterhin zu unbeständig

Bei Dortmund plagt man sich nicht mit Abstiegssorgen, aber einer gewissen Janusköpfigkeit. In den K.O.-Wettbewerben läuft es beim BVB : In der Champions League zog man schon in der vergangenen Woche durch einen Sieg gegen Benfica Lissabon ins Viertelfinale ein, im DFB -Pokal gelang nun der Halbfinaleinzug durch ein 3:0 bei den Sportfreunden Lotte.

Allein - in der Liga stottert der BVB -Motor weiterhin. Am vergangenen Spieltag verlor die Elf von Thomas Tuchel in Berlin und verpasste es im Kampf um Platz drei, den Abstand auf die Konkurrenz aus Hoffenheim und eben Berlin zu vergrößern. Es war bereits die fünfte Niederlage in dieser Saison, eine mehr als in der gesamten vergangenen Spielzeit.

Dortmunder wollen Platz drei absichern

" Es ist wichtig, dass wir unseren Fokus sofort auf die nächsten Bundesliga-Partien gegen Ingolstadt, Schalke und Frankfurt richten. Wir wollen Platz drei absichern und idealerweise den Zweiten RB Leipzig angreifen ", sagte wohl auch deswegen BVB -Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unmittelbar nach dem Sieg im DFB -Pokal.

Die Ingolstädter wollen dagegenhalten. " Natürlich ist uns bewusst, dass wir in Dortmund nur mit einer Überraschung punkten. Aber wir haben den Willen und sehen keinen Grund, warum uns das nicht gelingen könnte ", sagte Linksverteidiger Markus Suttner

Ingolstadt mit Katastrophenbilanz in der Schlussviertelstunde

Im Hinspiel holten Ingolstadt ein 3:3 gegen Dortmund. Dem Spielverlauf nach war das eindeutig zu wenig - der FCI führte nach einer Stunde 3:1. Erst in der 91. Minute gelang Christian Pulisic der Ausgleich. Ein Spielverlauf, der als Muster für die bisherige Saison dient. In dieser Saison lautet das Torverhältnis des BVB in der Schlussviertelstunde 13:6 und das der Schanzer 3:15.

Überhaupt: Der FCI hat die schlechteste Trefferquote der Liga, verwertete im Schnitt nur jeden 14. Torschuss. Belege gefällig? Dortmunds Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang erzielte in dieser Saison alleine fast so viele Tore (22) wie der gesamte FCI (23).

