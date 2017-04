"The show must go on". Keine 24 Stunden waren seit dem Bombenanschlag vergangen, als Borussia Dortmund wieder gegen AS Monaco antreten musste und verlor. Drei Tage nach der Niederlage im Champions-League-Viertelfinale geht es auch in der Liga weiter. "The show must go on" eben. Viel wurde geschrieben und kommentiert in den vergangenen Tagen zum Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus - wir wollen uns an dieser Stelle nun wieder auf das Sportliche konzentrieren.

Zwei Niederlagen gegen "Monaco"