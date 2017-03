Keine schöne Zeit für Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal in Lotte raus, die Champions League wird nach dem 2:4 gegen Atletico wohl Mitte März zu Ende sein, und auch in der Bundesliga gibt es keine rosigen Aussichten - hier haben die Rheinländer drei der fünf Rückrundenspiele verloren und stehen mit der schlechtesten Bilanz seit zehn Jahren da. Bayer hat auch erstmals seit zehn Jahren zu diesem Zeitpunkt eine negative Bilanz, neun Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber.

Damit gerät ein Ziel in ernsthafte Gefahr, das schon fast zur Routine geworden ist. Leverkusen spielt im Moment seine siebte Europacup-Saison in Folge (davon fünf in der Champions League). Eine erneute Qualifikation für die Königsklasse erscheint angesichts von acht Punkten Rückstand auf Platz vier unwahrscheinlich und auch die Europa League wird für die Rheinländer alles andere als ein Selbstläufer.

Dortmund mit eindeutigem Aufwärtstrend

Bei Borussia Dortmund läuft es deutlich besser. Im DFB-Pokal ist der BVB noch vertreten, in der Champions League ist das Weiterkommen auch noch drin - und in der Liga nähert sich der BVB langsam den eigenen Ansprüchen an. Die Dortmunder holten seit der Winterpause 13 der 18 möglichen Punkte, nur der FC Bayern war 2017 noch etwas besser (14 Zähler) - aktuell steht der BVB auf einem Champions-League-Platz.

Besonders erfreulich für die Borussia. Der BVB blieb zuletzt erstmals in dieser Saison zweimal in Folge ohne Gegentor, feierte sowohl gegen Wolfsburg als auch in Freiburg klare 3:0-Siege. Gegen den VfL gab der BVB 24 Torschüsse ab, in Freiburg sogar 27 - das sind die beiden besten Werte der Borussia in dieser Saison. Dass der BVB wieder in der Erfolgspur ist, liegt auch an der Rückkehr von Roman Bürki, der schon mit seiner Ruhe für Stabilität sorgt. Der Schweizer wehrte in dieser Saison starke 79 Prozent der Bälle auf sein Tor ab - kein Stammkeeper hat eine bessere Quote.

Neue können Leverkusen noch nicht helfen

Bei Leverkusen fragt man sich derweil so langsam, wo eigentlich die ganzen neuen Spieler geblieben sind. Kevin Volland (ein Tor in 13 Bundesliga-Spielen) und Julian Baumgartlinger (nur neunmal in der Startelf) sind eher Mitläufer, Aleksandar Dragovic war im Champions-League-Achtelfinale völlig von der Rolle; da Costa, Özcan und Pohjanpalo treten nicht in Erscheinung, und ob der junge Leon Bailey eine Verstärkung ist, muss man abwarten. Die positivsten Schlagzeilen schrieb der 17-jährige, aus der eigenen Jugend hochgezogene Kai Havertz.

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00