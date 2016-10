Kölns Bittencourt fällt länger aus

Der Flügelspieler verletzte sich am Montag (24.10.2016) bei einem Zweikampf im Training am linken Sprunggelenk. Bittencourt soll bereits am Dienstag operiert werden, teilte der Klub mit. Danach wird auch feststehen, wie lange der 22-Jährige tatsächlich pausieren muss.

Bittencourt bestritt für die Kölner in dieser Saison fünf Bundesliga-Spiele, erzielte dabei einen Treffer und bereitete zwei weitere vor.

