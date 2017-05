Bezahlkarten im Stadion - weder praktisch noch sicher

Praktisch? Schnell? Sicher? Nichts davon

Die Argumente der Klubs und Stadienbetreiber bei der Einführung von bargeldlosen Bezahlsystemen waren stets die selben: Bezahlkarten seien praktisch, schnell und sicher. Doch schnell oder praktisch sind zumindest die geschlossenen bargeldlosen Systeme in der Bundesliga nur selten: Fans müssen sich anstellen, um die Karte zu erwerben und aufzuladen, dann stehen sie am Verkaufsstand ein zweites Mal in der Schlange und schließlich warten sie drittes Mal, um die Karte zurückzugeben.

Dass jetzt das Geld einiger Fans in Gefahr ist, zerstört zudem die Glaubwürdigkeit in die Sicherheit dieser Systeme. Die Hessenschau berichtet, dass alleine bei Eintracht-Fans noch 60.000 bis 70.000 Bezahlkarten mit zusammengerechnet einer halben Million Euro im Umlauf seien. Geld, das in der Insolvenzmasse landen könnte - auch wenn einige Vereine angekündigt haben, ihre Fans für den Ausfall der Drittpartei zu entschädigen.

Beinahe ironisch: Ein Schild von Justpay in Frankfurt

In Frankfurt ging bei dem chaotisch verlaufenen Versuch einer Auszahlung beim Spiel gegen Wolfsburg - als die Insolvenz von "justpay" bereits bekannt war - bezeichnenderweise das Bargeld aus. Online sind Guthabenabfragen bei justpay.de noch möglich, doch Auszahlungen gibt es derzeit keine, das Geld ist vorerst weg. Praktisch? Schnell? Sicher? Heute steht fest, dass keines dieser Versprechen eingelöst worden ist.

Bei vielen Fans schon lange unbeliebt

Guthabenabfrage auf justpay.de

Dass "praktisch" oder "schnell" außerdem jemals die Ziele dieser Systeme gewesen sind, zog Ende 2016 der Bayerische Rundfunk nach einer Recherche mit Verbraucherschützern in Zweifel.

Im Jahr 2010 hat der FC Bayern, der ein eigenes Bezahlsystem pflegt, 2,4 Millionen Euro Erträge durch verfallene Bezahlkartenguthaben ausgewiesen. Bei der Rückgabe der Karten sei in vielen Stadien und bei den System-Betreibern demnach viel getan geworden, um eine Rückabwicklung zumindest zu erschweren. An höheren Profiten durch ein beschleunigtes Verkaufsverfahren ist nichts auszusetzen - an solchen Praktiken durchaus.

Gier siegt über Vernunft

Beliebt waren die Systeme bei den Fans nicht nur wegen der schwierigen Rückgabe eigentlich nirgends. In Frankfurt hieß der Vorgänger des nun havarierten Systems "Pay Clever", viele Fans sprachen nur von "Pay Never" um. Eine Wahl, statt der Karte Bargeld zu nutzen, gibt es nur in wenigen Stadien.

Die Verantwortlichen der betroffenen Vereine und Stadion-Gesellschaften dagegen hatten die Wahl und werden sich in den kommenden Wochen vor Fans und Mitgliedern nicht damit rechtfertigen können, dass die Pleite von "justpay" aus heiterem Himmel gekommen wäre.

Denn die Gier besiegte offenbar die Vernunft. Schon im Jahr 2012 war "Payment Solutions" laut seines Jahresabschlusses bilanziell überschuldet, wie der Kicker berichtet. Damals stand das Bezahlsystem in seiner Blüte, hatte neben Eintracht Frankfurt weitere Klubs wie den 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund als Partner.