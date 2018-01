Der Franke macht Würzburg flott

Als Trainer sollte er die Vorgabe erfüllen, in spätestens drei Jahren in die 3. Liga aufzusteigen. Hollerbach führte das Team dann aber gleich in seiner ersten Saison souverän zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Und ein Jahr später setzten die Kickers noch einen drauf und schafften den Durchmarsch in Liga zwei. Das zwischenzeitlich geänderte Ziel, in drei Jahren noch weiter nach oben zu wollen, hatte sich schnell überholt. In Würzburg sprach man vom "Wunder von Bernd" .

Die Hinrunde beendete das Team dort mit einem 3:0 gegen den späteren Aufsteiger VfB Stuttgart und auf Platz sechs, mit 15 Gegentoren stellten die Kickers die zweitbeste Abwehr der Zweitligahinrunde. "Wir wollen so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke knacken, das ist unser Ziel" , warnte Hollerbach auch dann noch. Der Klassenverbleib wäre ein "größerer Erfolg als der Aufstieg in der Vorsaison .“ Dieser gelang aber nicht. In der Rückrunde blieben die Kickers sieglos, holten nur sieben Punkte und stiegen als Vorletzter ab. In einer emotionalen Pressekonferenz erklärte Hollerbach seinen Rücktritt, von den Vereinsverantwortlichen kamen nur freundliche Worte für den Sohn der Stadt.

Was kann Hollerbach bewirken?

Es ist vor allem seine Bodenständigkeit, die Hollerbach auf all seinen Stationen viel Anerkennung brachte. Der gelernte Metzger will später einmal das elterliche Geschäft übernehmen. "Ich bin der einzige Sohn. In unserer Familie ist der Zusammenhalt groß, und ich finde es wichtig, dass der Betrieb weitergeführt wird“, sagte er einmal. Bernd Hollerbach ist aber auch selbstbewusst, eigentlich genau der Typ Trainer, den der HSV in solch einer Situation braucht.

Und taktisch? In der erfolgreichen Würzburger Zweitligahinrunde sahen viele Beobachter eine Mannschaft, die viel Leidenschaft und Einsatz zeigte, aber keine taktisch besonders variable. Hollerbach war als Verteidiger eher ein Typ der Marke "beinhart". Von seinen Spielern verlangt er als Coach vor allem Fleiß und Disziplin. Es sind Tugenden, die im Abstiegskampf helfen. Aber ob das reicht?

