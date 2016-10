Höhenflug der Hertha

Fast ein halbes Jahrhundert hat sich die "alte Dame" nicht mehr so chic gemacht. Hertha BSC hat einen Saisonstart hingelegt, der aller Ehren wert ist - und eine Bestmarke seit 46 Jahren darstellt. 13 Punkte bereits nach dem sechsten Spieltag. Nur eine Niederlage beim FC Bayern. Als Belohnung wartet am Freitagabend ein Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (20.30 Uhr). Es ist das Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenzweiten.

Doch die Begrifflichkeit vom Spitzenspiel mögen sie in Berlin nicht. "Dortmund ist eine Spitzenmannschaft, wir sind eine gute Mannschaft" , hat Trainer Pal Dardai gerade erst im "Kicker" klargestellt. Und doch ist der Erfolg kein Zufall, wie der Coach eben auch erklärt: "Die Mannschaft hat insgesamt den nächsten Schritt gemacht." Wie schon in der vergangenen Hinrunde zahlt es sich aus, dass in der Hauptstadt viel mehr richtig als falsch gemacht wurde. Und das hängt mit den handelnden Personen zusammen. Drei Herren prägen den Erfolg.

Dardai hat klaren Plan

Da ist zuerst einmal der Trainer: Den früheren Musterprofi Dardai im Februar vergangenen Jahres in höchster Abstiegsnot zum Cheftrainer zu befördern, hat sich als Glücksfall erwiesen. Dank seiner Erfahrung, aber auch seiner Ausstrahlung hat sich der gebürtige Ungar viel Respekt verschafft - und den Verein kannte er in seinen Strukturen ebenso auswendig wie die Befindlichkeiten der Hauptstadt, wo die (medialen) Ausschläge immer ein bisschen größer geraten als anderswo.

Der 40-Jährige ist ein Überzeugungstäter, der klare Leitlinien vorgibt, jedoch bei Bedarf auch mal lange Leine lässt. "Ich bin kein Trainer, der den Schmutz unter den Teppich kehrt - ich reinige" , hat Dardai gerade erst erläutert. Das sei doch mit den Fußballprofis wie in der Schule: "Wenn der Lehrer zu nett ist, lernst du nichts."

Dardai ist trotz seines vergleichsweise jungen Alters keiner, der mit jungen Spielern auf Kumpel macht. Einerseits. Andererseits hat er für die Befindlichkeiten seiner Profis ein feines Gespür. Sonst hätte er nicht nach dem Aus in der Europa League gegen Bröndby Kopenhagen die Kurve bekommen oder den Stürmer Vedad Ibisevic zum Kapitän gemacht. Kaum eine Mannschaft wirkt so stabil wie dieses Team, über das Dardai sagt: "Wir verlieren in Druckphasen nicht den Kopf." In Dortmund erwartet er ein Spiel, das "vermutlich nicht 0:0 ausgeht und in dem wir höchstens 35 Prozent Ballbesitz haben."

Preetz hat an Profil gewonnen

Hat Grund zur Zufriedenheit: Michael Preetz

Dardai hat nun noch einmal herausgestellt, welche Spieler sich weiterentwickelt hätten: Valentin Stocker, der als Zehner agiert und derzeit den verletzten und lange als unverzichtbar geltenden Vladimir Darida ersetzt. Julian Schieber sei topfit, Genki Haraguchi viel torgefährlicher. Und dann ist da noch das Phänomen Ibisevic: "Er lebt extrem für seinen Beruf."

Alles Akteure, die unter Obhut des Sportdirektors Michael Preetz verpflichtet wurden. Der viel zu lange im Schatten von Dieter Hoeneß wirkende ehemalige Torjäger ist schon eine gefühlte Ewigkeit im Verein, genau genommen zwei Jahrzehnte, aber erst in jüngerer Vergangenheit erfährt er eine solche Wertschätzung. Dass Preetz zwei Abstiege überlebte, die er mit waghalsigen und umstrittenen Trainer-Verpflichtungen (Michael Skibbe, Otto Rehhagel!) mitverursachte, ist für Hertha-Verhältnisse ein Wunder. Aber irgendwie zahlt es sich gerade aus, dass Preetz mittlerweile seit 2009 an den Schalthebeln sitzt.

Der 49-Jährige könnte zwar an seiner Außendarstellung immer noch feilen - bisweilen wirkt der ehemalige Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV da etwas sperrig -, aber Preetz hat sein Profil geschärft. Vor allem die Transfers der Vorsaison schlugen voll ein: Ibisevic und Darida, dazu auch Mitchell Weiser und Niklas Stark sind Leistungsträger. Der Lohn: Heimlich, still und leise hat die Hertha die einseitige Option gezogen und den Vertrag bis 2019 verlängert.

Schiller hat das Geld beschafft

Hat die Finanzen im Blick: Ingo Schiller

Über ein anderes auslaufendes Arbeitspapier wird gerade öffentlich diskutiert: Der Vertrag mit Ibisevic soll verlängert werden. Problem: Bisher hatte der VfB Stuttgart noch einen erheblichen Teil der Gage mitbezahlt. Doch am Geld dürfte es wohl nicht scheitern, den 32-Jährigen in Berlin zu halten. Auch beim begehrten Verteidiger John Anthony Brooks gelang es, ihn an die Hertha zu binden.

Denn wirtschaftlich steht der Verein auf viel stabileren Füßen, seitdem er das Engagement mit dem Investor Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) einging. 61,2 Millionen Euro war das Investment schwer, das über den Schreibtisch des Geschäftsführers Finanzen, Organisation und Marketing ging. Der 50-Jährige hatte sich tagelang mit den Investoren eingeschlossen, um den Aufsehen erregenden Deal zu fixieren.

Aus Schillers Sicht hat sich die Zusammenarbeit schon gelohnt. "Ich behaupte, dass unsere sportliche Entwicklung ohne diese Partnerschaft nicht so verlaufen wäre" , sagte Schiller Anfang des Jahres beim Sportbusinesskongress Spobis in Düsseldorf. Der bereits seit 1998 für Hertha arbeitende Betriebswirt war zuvor zu der Einsicht gelangt, dass 42,6 Millionen Euro Verbindlichkeiten bei einem 80-Millionen-Euro-Umsatz dauerhaft eine zu schwere Last bedeutet hätten. Bereits die Bilanz zum 30. Juni 2015 war dank der fremden Finanzspritze viel ansehnlicher ausgefallen: Fast 23 Millionen Euro Eigenkapital standen Verbindlichkeiten von nur noch 15,9 Millionen gegenüber. Damit gehört auch Schiller zu dem Dreigestirn, dass die "alte Dame“ wieder richtig aufgehübscht hat.

