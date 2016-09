Das Team von Trainer Niko Kovac holte nach doppeltem Rückstand noch ein 3:3 (2:1) gegen Hertha BSC. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen dürften aber sowohl der Ex-Herthaner Kovac als auch sein ehemaliger Teamkollege Pal Dardai auf der Berliner Bank einverstanden sein.

Frankfurts Trainer Kovac meinte nach dem Spiel: "Wir sind zufrieden mit dem Punkt, das müssen wir auch sein. Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und wussten, dass Hertha Qualität besitzt. Wir haben zwischenzeitlich den Faden verloren, aber wir sind charakterlich auf einem sehr guten Weg." Sein Gegenüber Dardai war nicht ganz so glücklich: "Es sind zu viele Tore gefallen. Für die Zuschauer ist das schön. Wir gehen in Führung und haben alles unter Kontrolle, dann dreht sich das Spiel. Daraus müssen wir lernen."

Frankfurt dreht Spiel nach Ibisevics Führungstreffer

Vedad Ibisevic brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (19.). Marco Fabian (39.) und Alexander Meier (45.) drehten dann zunächst das Spiel. Doch wieder Ibisevic (58.) und der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Alexander Esswein (65.) führten die Gäste vorerst zurück auf die Siegerstraße. Michael Hector (90.+2) traf schließlich zum Endstand.

Vor 45.000 Zuschauern in der Frankfurter WM-Arena vermieden beide Teams in der Anfangsviertelstunde das Risiko, wobei der Spielaufbau der Gäste aus Berlin geplanter wirkte. Dafür hatte Frankfurts Danny Blum in der vierten Minute die erste gute Chance des Spiels. Hertha-Torwart Rune Jarstein war bei dem Linksschuss aber zur Stelle. Ibisevic durfte dann vom Punkt ran, weil der Schweizer Haris Seferovic zuvor gegen Valentin Stocker im Strafraum einen Schritt zu spät kam und seinen Landsmann zu Fall brachte. Die Entscheidung von FIFA-Schiedsrichter Felix Brych (München) war vertretbar.

Offenes Duell mit vielen Torchancen

In ihrem 800. Bundesliga-Heimspiel drehten die Hessen dann aber innerhalb von sechs Minuten auf. Zunächst schloss Fabian einen Konter nach einer Berliner Ecke mustergültig ab, ehe Meier kurz vor dem Halbzeitpfiff genau da stand, wo ein Stürmer stehen muss. Der 33-Jährige staubte im Fünfmeterraum ab.

Nach der Pause beherrschten die Gastgeber für zehn Minuten das Geschehen. Die Hessen verpassten aber das schnelle dritte Tor, das unter anderem Seferovic mit seinem Distanzschuss in der 53. Minute hätte erzielen können. Das bestraften Ibisevic und Esswein eiskalt. In der Nachspielzeit traf Hector dann per Kopf zum Ausgleich.

Heikle Aufgaben am nächsten Wochenende

Beide Teams bleiben in der Liga gut platziert, beide stehen allerdings am kommenden Wochenende vor heiklen Aufgaben. Die Hertha empfängt den unter Druck stehenden Hamburger SV, Frankfurt reist nach Freiburg zum spielstarken Aufsteiger.