Die Chefetage in München ist nun auch nicht gerade unbedingt dafür bekannt, sich der Meinung eines Trainers bedingungslos unterzuordnen. Die Stimmung in der Mannschaft selbst schien zuletzt auch zu leiden, Spannungen zwischen einigen Spielern und dem Ex-Trainer konnten nicht ausgeräumt werden. Diese Aspekte sprächen eher gegen Tuchel, der vor allem für sportlichen, aber nicht unbedingt für stimmungstechnischen Aufschwung steht. Allerdings: Unter Pep Guardiola, der sich mit Tuchel glänzend auch abseits sportlicher Fachgespräche sehr gut versteht, hatten die Münchener großen Erfolg. Also doch am besten Tuchel, den "deutschen Guardiola"?