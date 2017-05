Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings unterlag dem deutschen Fußball-Meister mit 0:1 (0:1) und ist bei zwei ausstehenden Spielen nicht mehr zu retten. Juan Bernat gelang in der 18. Minute in einem wenig unterhaltsamen Spiel das 1:0 für die Münchner, die sich bereits am vergangenen Samstag den 27. Titel gesichert hatten. In der 86. Minute scheiterte Darmstadts Hamit Altintop mit einem Foulelfmeter an Keeper Tom Starke.

Für die "Lilien", die sich in der Münchner Arena tapfer gegen den Abstieg wehrten, dauerte das Abenteuer Bundesliga zwei Jahre. Die Rückkehr soll aber unter Frings möglichst schnell gelingen.

Frings findet nur lobende Worte

Bayern-Coach Carlo Ancelotti war nicht angetan von der Vorstellung seines Teams: "In der zweiten Hälfte hatten wir Probleme, das Spiel zu kontrollieren. Wir haben jetzt noch zwei Spiele. Ich hoffe, dass wir es da besser machen."