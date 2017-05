Darmstadt 98 genügen nur drei Punkte in München, um den drohenden Abstieg noch einmal hinauszuschieben. Schon ein (achtbares) Remis wäre zu wenig für den Klassenerhalt.

Präsident schwärmt von Trainer Frings

Trotzdem ist die Stimmung bei den Hessen bestens. Dafür ist vor allem Trainer Torsten Frings verantwortlich. "Er tut uns mit seiner Authentizität und seinen Attributen Willenskraft, Ehrgeiz und Siegesmentalität sehr gut" , sagte Präsident Rüdiger Fritsch der Frankfurter Neuen Presse.

In der Tat spielt Darmstadt 98 unter dem Debütanten Frings gut organisierten und anzuschauenden Fußball. "Ich freue mich, dass die Jungs trotz der sportlichen Situation an das glauben, was wir vorgeben" , sagte der Coach. Bestes Beispiel ist das souveräne 3:0 am vergangenen Spieltag gegen Freiburg.

Starker Altintop gegen alte Kollegen

Vor allem Hamit Altintop ist in einer herausragenden Verfassung. Der 34-Jährige ist seit Wochen im Mittefeld Dreh- und Angelpunkt, hat die meisten Ballkontakte bei den Lilien und die niedrigste Fehlpassquote aller Darmstädter. Nun spielt er zum ersten Mal seit seit seinem Abschied 2011 gegen die Bayern. Vier Jahre trug Altintop den Dress der Münchner, mit denen er 2008 und 2010 das Double gewann.

Darmstadt noch ohne Sieg gegen die Bayern

Ob Altintop auch gegen die Bayern glänzen kann? Die Bilanz der Lilien gegen die Bayern ist jedenfalls ernüchternd. Von sieben Duellen verloren die Darmstädter sechs. 1978 gab es immerhin mal ein Unentschieden.

Bei den Bayern ist die Luft allerdings raus. Die Meisterschaft ist seit dem 6:0 über Wolfsburg im Sack, im Pokal und in der Champions League sind die Bayern nur noch Zuschauer.

Schwächephasen nach dem Titelgewinn

Und die Bayern schwächeln auch schon mal, sobald sie den Titel sicher haben. 2014/15 gingen die ersten drei Bundesliga-Spiele nach dem Gewinn der Meisterschaft verloren (31. bis 33. Spieltag), 2013/14 gab es zunächst ein Remis und dann Niederlagen. Darmstadt darf sich also durchaus etwas ausrechnen.

Aber auch nicht zuviel, denn für Robert Lewandowski geht es noch um etwas. Der Pole setzte sich am vergangenen Spieltag wieder an die Spitze der Torjägerliste, die er vermutlich nicht wieder hergeben mag. Beachtlich: Lewandowski hat bislang 28 Mal getroffen, Darmstadt nur 26 Mal.

Die möglichen Aufstellungen:

Bayern München: Ulreich; Lahm, Javi Martinez, Boateng, Alaba; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Müller, Ribery; Lewandowski.

SV Darmstadt 98: Esser; Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland; Kamavuaka, Hamit Altintop; Heller, Gondorf, Vrancic; Platte.

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken).

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 5.5., 18.30 Uhr

Sportschau, Das Erste, Samstag, 6.5., 18 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 06.05.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 06.05.2017 | Das Erste

Stand: 05.05.2017, 08:00