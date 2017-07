"Der FC Bayern München hätte ohne Matthias Sammer keinen Punkt weniger" - diese Aussage von Ex- BVB -Trainer Jürgen Klopp zur Tätigkeit des inzwischen seit einem Jahr auch "Ex"-Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer aus dem Frühjahr 2014 sorgte für Diskussionen.

Lahm und Eberl stehen nicht zur Verfügung

Nachdem der Rekordmeister nun rund ein Jahr eben auch ohne Sportdirektor agiert und der Verein weder insolvent, noch völlig erfolglos, noch in der Außendarstellung katastrophal aufgestellt ist, stellt sich die Frage, die Klopp damals implizierte erneut: Braucht der FC Bayern überhaupt einen Sportdirektor?

War Wunschkandidat: Philipp Lahm (l.) mit Uli Hoeneß

Bei den Münchenern ist man definitiv der Meinung - sonst würde Hoeneß nicht einen festen Zeitraum umreißen, in dem der Posten nun wieder besetzt werden soll. Sonst wäre auch die durchaus vernehmbare Enttäuschung nach der Absage von "Wunschkandidat" Philipp Lahm für die Stelle nicht so öffentlich ausgelebt worden. Max Eberl, der das Amt aktuell für Borussia Mönchengladbach sehr erfolgreich ausübt, stand ebenfalls nicht für einen Wechsel zur Verfügung, obwohl man sich dem Vernehmen nach sehr um ihn bemüht hatte.

Was soll der Sportdirektor machen?

Man fragt sich jedoch auch, was der neue Sportdirektor eigentlich machen soll. Eberl oder Dortmunds Michael Zorc verbringen große Teile ihrer Arbeitszeit mit der Kaderplanung, der sportlichen Weichenstellung für die Zukunft in der Zusammenarbeit mit den Nachwuchstrainern und der Beurteilung und Unterstützung von Trainerstab und Mannschaft. Eberl ist bei der Borussia außerdem der Mann, der sich bereitwillig den Medien stellt - ein eloquenter, unterhaltsamer und oft auskunftswilliger Gesprächspartner. Zorc macht das wiederum nicht so sehr und überlässt diese Aufgabe oft Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Nun haben die Bayern in Hoeneß und dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge zwei sehr "charakterstarke" Personen, die sich gern und lautstark in der Öffentlichkeit äußern. Sich notfalls vor die Mannschaft stellen, oder sie eben auch mal öffentlich kritisieren. Vor allem während Hoeneß seine Haftstrafe verbüßte (2014-2016) sprang Sammer hier bereitwillig in die Bresche und gab gerne den "Mahner", wenn ihm und den Bossen die Euphorie zu groß wurde.

Kein dritter "Bad Boy"

Für die Aufgabe des "Bad Boys" brauchen die Münchener nun nicht unbedingt noch einen dritten Mann, der sich ohnehin nur schwer gegen die beiden Bayern-Granden behaupten könnte. Einen Kaderplaner haben die Münchener im "technischen Direktor" Michael Reschke allerdings auch schon - auch diese Aufgabe fällt weg. Jugendzentrums-Leiter Hermann Gerland ist eben auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Dass er viel Koordination oder Hilfestellung benötigt erscheint unwahrscheinlich.

Es ist auffällig, dass alle kolportierten Kandidaten, nämlich bisher Lahm, Eberl, Ex-Torhüter Oliver Kahn (alle inzwischen abgesagt), Thomas Linke und Mark van Bommel eine Vergangenheit als Spieler bei den Bayern aufweisen. "Stallgeruch" ist ja bei den Münchenern ohnehin gern gesehen, doch vor allem scheint es darum zu gehen, einen Mann zu installieren, der ein hohes Standing im Vereinsumfeld und generell in der Fußballwelt genießt.

Ancelotti: "Glücklich mit oder ohne"

"Glücklich mit oder ohne": Carlo Ancelotti

Es wird also wohl ein frisches "Gesicht" gesucht, das sich Interviews stellt, den FC Bayern glaubwürdig repräsentieren kann und sich aber auch mit der sportlichen Komponente einigermaßen auskennt. Es drängt sich die Spekulation auf, dass diese Aufgabe zumindest Eberl und Lahm wohl ein bisschen zu "wenig" war - Eberl ist bei Mönchengladbach "Mädchen für alles", hat viel Entscheidungsgewalt und Lahm steht nicht in Verdacht, sich mit weniger als einer absoluten Führungsrolle zufrieden zu geben. Die wäre zwischen Hoeneß und Rummenigge trotz seiner Verdienste wohl nicht möglich.

Nun steht aber fest: Der Posten wird bald besetzt. Ob dann Linke, van Bommel oder ein anderer Spieler das Amt bekleidet - der ganz große Erdrutsch im Machtgefüge der Münchener wird ausbleiben. Dass der Posten beim Rekordmeister vielleicht nicht ganz so dringend gebraucht wird wie anderswo zeigt auch die jüngste Aussage von Trainer Carlo Ancelotti: "Ich bin glücklich mit und ich bin auch glücklich ohne." Schön zusammengefasst.

Stand: 25.07.2017, 10:49