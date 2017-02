Langsam werden sie unheimlich, die Last-Minute-Bayern: Robert Lewandowski traf zuletzt in Berlin in der 6. Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich, ein späteres Tor gab es seit Beginn der Datenerfassung 1992 in der Bundesliga nicht. Der Treffer hat beim Rekordmeister Methode: Zum sechsten Mal in dieser Saison traf man in der 90. Minute oder später. Alleine 2017 brachten die ganz späten Tore den Bayern reichlich Punkte ein: In Freiburg traf Lewandowski in der 91. Minute zum Sieg, in Ingolstadt gab es die Treffer zum 2:0-Erfolg in Minute 90 und 91. Alleine in den fünf Partien nach der Winterpause waren diese Last-Minute-Treffer satte fünf Punkte wert.

Trotzdem: Der Eindruck, dass die Bayern nicht mehr so souverän unterwegs sind wie noch in der vergangenen Saison, trügt nicht. Die Münchner grüßen zwar auch aktuell als souveräner Tabellenführer, haben aber sechs Punkte weniger auf dem Konto (50) als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison. Das Ancelotti-Team gab in Berlin zum sechsten Mal in dieser Bundesliga-Saison Punkte ab (fünf Remis, eine Niederlage) und damit schon genauso oft wie in der gesamten letzten Saison.

Hamburg in der Rückrunde ein Europapokal-Anwärter

Auch der Hamburger SV konnte am vergangenen Spieltag nicht gewinnen - und das war durchaus ärgerlich: Aufgrund des verschossenen Elfmeters von Aaron Hunt kurz vor Spielende ging dem HSV gegen Freiburg ein Sieg flöten. Trotzdem war das 2:2-Remis angesichts der personellen Probleme beim "Dino" aller Ehren wert. So musste Coach Gisdol mit Nicolai Müller und Bobby Wood auf zwei seiner besten Torschützen verzichten, ganz früh im Spiel war dann auch für das Mentalitätsmonster Kyriakos Papadopoulos verletzungsbedingt Schluss.

Die Hamburger sind in der Rückrunde ein Spitzenteam - in der Tabelle der vergangenen vier Spieltage liegen sie auf Rang fünf. Vielleicht wäre angesichts des Momentums sogar mal wieder ein Sieg bei den im Liga-Alltag schwächelnden Bayern drin: Den letzten Sieg des HSV gab es vor siebeneinhalb Jahren im September 2009, als Mladen Petric die Hamburger zu einem Heimsieg schoss. Der letzte Sieg in München liegt zehn Jahre zurück.

red/dpa/sid | Stand: 24.02.2017, 08:34